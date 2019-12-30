أخبار السوق

مجلس إدارة «العربي» يوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم



أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني أمس للجمعية العامة غير العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019، بواقع 0.5 ريال للسهم، ما يعادل 5 في المائة من القيمة الاسمية بإجمالي 750 مليون ريال.

وأوضح البنك في بيانه أمس على موقع “تداول”، أن أحقية الأرباح ستكون لساهمي البنك المالكين الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “تداول” بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من 2020.



«أميانتيت» تبيع كامل حصصها في استثمارات مصر

بـ 7.5 مليون ريال



وقعت شركة أميانتيت العربية السعودية، اتفاقية بيع كامل حصصها في مصر مع الشريك المحلي، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليوني دولار بما يعادل 7.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أنه بموجب الاتفاقية ستبيع الشركة كامل حصصها في شركة أميانتيت مصر للـ”فيبرجلاس” والبالغة 250 ألف سهم تمثل 50 في المائة من رأسمال تلك الشركة، والتي تملكها عن طريق الشركة التابعة شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة وتعمل شركة أميانتيت مصر للـ”فيبرجلاس” بصناعة أنابيب الفيبرجلاس. وتتضمن الاتفاقية بيع كامل حصصها في شركة أميرون مصر والبالغة 94.6 ألف سهم تمثل 49 في المائة من رأسمال تلك الشركة، التي تملكها شركة أميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة شركة أميرون العربية السعودية، وتعمل شركة أميرون مصر في صناعة الأنابيب الأسمنتية.



«كيمانول» تعتزم إيقاف مصنعين للصيانة الدورية



تعتزم شركة كيميائيات الميثانول “كيمانول”، إيقاف مجدول لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد لمدة 23 يوما بدءا من 12 كانون الثاني (يناير) 2020 حتى 4 شباط (فبراير) 2020، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة بغرض الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمصنعين واعتماديتهما. وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، إنها ستعلن لاحقا عودة التشغيل التجاري لكلا المصنعين عند الانتهاء من أعمال الصيانة المذكورة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر في سير أعمال بقية مصانعها، لافتة إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر على النتائج المالية للربع الأول من 2020.