منصة بيع تنعش النصر بـ 22.7 مليون ريال

توقعت إدارة نادي النصر اليوم عقدا استثماريا مع منصة نجري الإلكترونية لعام ونصف العام، قابلة للتمديد عاما آخر بـ 18.7 مليون ريال، على أن تضع شعارها فوق رقم القميص ليصبح خامس شريك للنادي، فيما ستحظى الجماهير بامتيازات إضافية تبلغ أربعة ملايين ريال، من خلال كود خاص.

وكانت «الاقتصادية»، قد أشارت الجمعة الماضي إلى اقتراب إدارة النادي من توقيع عقد رعاية جديد مع منصة بيع إلكترونية.

من جانب آخر، أوضحت المصادر، أن الحارس نواف العقيدي، سيدعم الأصفر بعد عودته أمس من إسبانيا التي وجد فيها خلال المرحلة الماضية لارتباطه ببرنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب، ليعوض النقص في صفوفه بعد إصابة الحارس وليد عبدالله، والتحاق صالح الوحيمد، في معسكر المنتخب الأولمبي، قبل أن يتعرض الأسترالي براد جونز، للإقصاء بالبطاقة الحمراء في لقاء الفيحاء، 4 /1، ضمن المرحلة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ما يعني غيابه عن كلاسيكو الاتحاد، ضمن المرحلة الـ14 من دوري المحترفين، إذ سيعوضه زيد البواردي، على أن يكون العقيدي، بديلا له.

وسيكون عبدالله مادو، مدافع النصر، جاهزا لقيادة الأصفر أمام التعاون في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفيحاء، فيما لا تزال حظوظ عبدالرحمن العبيد، ضئيلة.

وخضع مادو، لخياطة في الرأس بأربع غرز لاحتكاكه مع التشيلي روني فرنانديز، لاعب الفيحاء، ليغادر ملعب المباراة إثر تعرضه لنزيف وحالة من الدوار.

وكانت حملة التسويق للإعلانات الخارجية الخاصة بالسوبر السعودي، قد بدأت أمس قبل المواجهة بستة أيام، إذ انتشرت اللوحات الترويجية الضخمة التي تحتوي صور لاعبي النصر والتعاون، في المناطق الحيوية في كل من ـ الرياض، بريدة، وجدة، علما بأن الشركة المسوقة لتذاكر السوبر، باعت 15247 تذكرة حتى التاسعة من مساء الأمس.