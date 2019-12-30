ماهر: علامة استفهام على «جزائية» النصر

أكد الدكتور ماهر أبا حسين نائب رئيس نادي الفيحاء أن الخسارة أمام النصر 1 / 4 أمس الأول في الجولة الـ13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لا تعكس المستوى الذي قدمه اللاعبون، مبديا في الوقت ذاته تحفظه على الأداء التحكيمي والأخطاء التي صاحبته.

وقال "الفيحاء قدم مباراة كبيرة وظهر اللاعبون بمستوى مميز، ولكن القرارات التحكيمية أثرت بشكل كبير في النتيجة النهائية، كنا متقدمين بهدف طوال 70 دقيقة، ورغم النقص إثر طرد الغاني صامويل أوسو (43) كان الفريق البرتقالي متماسكا ويؤدي بتكتيك انضباطي عال جدا".

وأضاف "بعد الطرد الثاني المتمثل في أدملسون باروس "جيجي" من الرأس الأخضر، في الدقيقة الـ70، انقلبت الآية حيث تفكك بعدها، وحقيقة استغربت هذا القرار من قبل الحكم كونه لم يكن مستحقا حيث إن ما حدث لا يعد مخالفة في لوائح الاتحاد الدولي والآسيوي، حيث جاءت الكرة التي اصطدمت بيد جيجي مرتدة من زميله القائد سامي الخيبري، وفي هذه الحالة ركلة الجزاء غير صحيحة وقرار الحكم البرتغالي أرتور سواريز عليه علامة استفهام، وفي المقابل تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للفيحاء بعد احتكاك الأسترالي برادلي جونز حارس النصر والمدافع عبدالله مادو مع المهاجم روني فرنانديز، وكان له رأي آخر".

وزاد "ما حدث من اللاعبين صامويل وجيجي لا يرضي إدارة النادي، وفي نظري تصرفهما يعود إلى حماسهما وأهمية المباراة، ومع ذلك هناك لوائح داخلية ستطبق عليهما حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات"، مضيفا "المباراة تعد في طي النسيان، ويجب علينا الآن التفكير في الأهلي الخميس المقبل في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ونسعى من خلاله الوصول إلى النهائي، وهذا حق مشروع لنا".