غدا.. قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة لعام 2018

تنشر صحيفة "الاقتصادية" غدا الثلاثاء قائمتها السنوية لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2018. وأعدت القائمة بالتعاون بين "الاقتصادية" و "أرقام" الشريك الفني، استنادا إلى عدد من المعايير المالية الرئيسة، وفقا لإجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق المساهمين، وإجمالي رأس المال، الذي تم الحصول عليه من القوائم المالية المعتمدة من محاسبين قانونيين للشركات.

وجرى ترتيب الشركات المدرجة في القائمة عبر حساب النقاط التي تحصل عليها كل شركة مقارنة بأكبر النتائج المرتبطة بالمعايير المعتمدة للقائمة. وتم فرز كل معيار على حدة، وتخصيص نقاط محددة تمنح بكاملها للشركة المحققة لأعلى قيمة في المعيار، وتعد بدورها المؤشر الرئيسي لقياس باقي الشركات.

وبعد حساب النقاط للشركات وفقا لكل معيار تم جمع عدد النقاط التي حصلت عليها كل شركات وترتيبها بحسب الأعلى نقاطا.

وشهدت القائمة انضمام 12 شركة جديدة، بينها ست شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وست أخرى غير مدرجة. وتشكل أصول الشركات الجديدة على القائمة نحو 26 في المائة من الأصول الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة، حيث تبلغ أصول الشركات الجديدة 1.39 تريليون ريال، مقابل نحو 5.38 تريليون ريال أصول القائمة. وتتضمن التحليلات والتقارير إيرادات أكبر 100 شركة وأصولها وحقوق المساهمين ورؤوس الأموال، إذ تتصدر "أرامكو" قائمة "الاقتصادية" بفارق كبير عن بقية الشركات.