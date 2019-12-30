تنشر صحيفة "الاقتصادية" غدا الثلاثاء قائمتها السنوية لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2018. وأعدت القائمة بالتعاون بين "الاقتصادية" و "أرقام" الشريك الفني، استنادا إلى عدد من المعايير المالية الرئيسة، وفقا لإجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق المساهمين، وإجمالي رأس المال، الذي تم الحصول عليه من القوائم المالية المعتمدة من محاسبين قانونيين للشركات.
وجرى ترتيب الشركات المدرجة في القائمة عبر حساب النقاط التي تحصل عليها كل شركة مقارنة بأكبر النتائج المرتبطة بالمعايير المعتمدة للقائمة. وتم فرز كل معيار على حدة، وتخصيص نقاط محددة تمنح بكاملها للشركة المحققة لأعلى قيمة في المعيار، وتعد بدورها المؤشر الرئيسي لقياس باقي الشركات.
وبعد حساب النقاط للشركات وفقا لكل معيار تم جمع عدد النقاط التي حصلت عليها كل شركات وترتيبها بحسب الأعلى نقاطا.
وشهدت القائمة انضمام 12 شركة جديدة، بينها ست شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وست أخرى غير مدرجة. وتشكل أصول الشركات الجديدة على القائمة نحو 26 في المائة من الأصول الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة، حيث تبلغ أصول الشركات الجديدة 1.39 تريليون ريال، مقابل نحو 5.38 تريليون ريال أصول القائمة. وتتضمن التحليلات والتقارير إيرادات أكبر 100 شركة وأصولها وحقوق المساهمين ورؤوس الأموال، إذ تتصدر "أرامكو" قائمة "الاقتصادية" بفارق كبير عن بقية الشركات.
- غدا.. قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة لعام 2018
- الأسهم السعودية تعود إلى مستويات 8400 نقطة وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات
- «نمو» تضيف 16 نقطة بتداولات قيمتها 7.7 مليون ريال
- أسهم القطاع المالي تقود معظم البورصات الخليجية للصعود
- النفط يقترب من إنهاء 2019 بارتفاع 30 % .. سياسات «أوبك+» تضبط الأسواق
- الأسواق النفطية تترقب بدء تنفيذ خطة «أوبك+» في يناير .. والعوامل الجيوسياسية تهيمن
- ميزانية قياسية لدبي بـ18 مليار دولار لدعم النمو و«إكسبو»
- 3 شركات تفوز بمزايدة مصرية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر
- 113.9 مليار ريال تحويلات الأجانب في 11 شهرا .. تراجعت 8.9 %
- تآكل «منظمة التجارة» يهدد الصادرات الألمانية .. ثلثاها يذهبان خارج أوروبا
أخبار اقتصادية- محلية
- بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل جديد بـ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل
- خدمة جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية إلكترونيا بأسعار محددة
- "الخدمة المدنية": دوام رمضان 5 ساعات.. وإجازة العيد 25 رمضان
- تخصيص 1500 سهم للمكتتب الفرد والمتبقي على أساس تناسبي
- "الشورى" يوافق على تعديل فقرات من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية
- وزير الخدمة المدنية: الترقية للمستحقين.. ليست بالأقدمية
- «أرامكو» تطرح مليار سهم للأفراد.. والاكتتاب اعتبارا من 17 نوفمبر
- "الشورى" يدعو لإبقاء رسوم المرافقين والشركات في 2020 بنفس مستوياتها في 2019
- الملك يوجه بإطلاق إسم "طريق الأمير محمد بن سلمان" على الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية
- توجه لتوحيد هوية البقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة
أضف تعليق