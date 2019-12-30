تصعيد فضائي .. متلازمة صراع النفوذ الأمريكي - الصيني

تتسع رقعة صراع النفوذ بين القوتين الكبريين في العالم، إذ ابتعد التحدي عن حدود الكوكب، ليطول سلطان المنافسة الأمريكي الصيني مجالات جديدة، بعد أن اشتهر الصراع بصفته الاقتصادية، واشتهاره الآونة الأخيرة في ميادين التطور التكنولوجي والاتصالات، خصوصا أزمة عملاق الاتصالات الصينية "هواوي"، ليتطور هذه المرة بوتيرة أسرع، متجها نحو التسليح وبرمجيات الحرب الإلكترونية، وبناء السفن والغواصات، فالتنين الصيني، يرغب في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الحياة كافة، رافعا سقف التحدي، رافضا الإذعان الدولي لها، ومطالبا إياها بالتوقف عن الهيمنة على الفضاء.

هاجمت الصين -القوة الفضائية الصاعدة- القوة الأمريكية الفضائية المشكلة حديثا، باعتبارها تمثل "تهديدا مباشرا لسلام وأمن الفضاء الخارجي"، إذ قال جينج شوانج الناطق باسم الخارجية الصينية لصحافيين "إن الصين قلقة للغاية بهذا الشأن وتعارضه بكل قوة"، مضيفا في إيجاز صحافي دوري "إن التصرفات الأمريكية هي انتهاك خطير للإجماع الدولي على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتقوض الاستقرار والتوازن الاستراتيجي العالمي، وتمثل تهديدا مباشرا لسلام وأمن الفضاء الخارجي".

وتتبع الصين نهجا محددا في الفضاء، ضمن جهودها لتصبح القوة الأولى في هذا المجال، إذ تعمل على تصنيع أسلحتها المضادة للأقمار الصناعية منذ عام 2007 لتشمل أجهزة التشويش، التي يمكنها حجب إشارات نظام التموضع العالمي أو الأقمار الصناعية، وأشعة الليزر، كما تمتلك قمر إصلاح وفحص في المدار، يمكن أن تستغله لتدمير أقمار صناعية أخرى.

ورصدت الصين موازنة كبيرة للفضاء في 2017 بنحو 8.4 مليار دولار، فيما تمتلك 250 قمرا صناعيا مدنيا وتجاريا وعسكريا في المدار، ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا المجال، إذ تبلغ موازنة الفضاء الأمريكية العملاقة نحو 48 مليار دولار تنفق على برامجها المرتبطة بالفضاء سواء المدنية أو العسكرية أو التجارية منها، إذ حقق برنامج الفضاء الصيني في فترة تراكمية قصيرة تقدما سريعا منذ إرسالها أول مهمة فضائية في 2003، ففي تقرير صدر أخيرا، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن "الصين وروسيا قامتا بجهود كبيرة لتطوير تقنيات تتيح لهما عرقلة أو تدمير أقمار فضائية أمريكية أو لحلفاء الولايات المتحدة أثناء أي أزمة أو صراع". ما دفع مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي إلى التصريح قائلا "إن الفضاء تطور ليصبح ساحة قتال"، مشيرا إلى أنه أصبح أكثر أهمية للاقتصاد الأمريكي وللحياة اليومية، مبينا أن نظام التموضع العالمي يوفر خدمات ملاحية للجيش والمدنيين، ويضم 20 قمرا صناعيا مداريا يديرها الجناح الفضائي الـ50 من مركز العمليات في قاعدة شريفر الجوية في ولاية كولورادو، فيما أسست الصين نظام "بايدو" للملاحة بالأقمار الصناعية، الذي تم تجميعه من 42 عملية إطلاق أقمار صناعية منفصلة.

إلى ذلك، تصريحات الوزير الأمريكي القلقة، لم تأت من فراغ، ففي 2007 شنت الصين ضربة صاروخية لم تعلن عنها ضد أحد أقمارها الصناعية المتوقفة، ما شكل حطاما فضائيا كبيرا، مهددا المصالح الأمريكية في الفضاء، المتمثلة في أجهزة الاتصالات والأقمار الصناعية ذات التكلفة العالية، كما يضاف إلى تلك المخاوف، التي كان أشهرها إرسال الصين مسبارا إلى الجانب المظلم من القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء، بينما تسعى إلى بناء محطة مدارية خلال العقد المقبل، كما تأمل بكين بعد عقد من الزمن في إرسال رائد فضاء صيني إلى القمر ليكون أول من يسير على سطحه منذ عام 1972.

وانطلاقا من مبدأ "العين بالعين" ورفضا للتصريحات الأمريكية قال جينج شوانج الناطق باسم الخارجية الصينية، "الصين عارضت على الدوام تسليح الفضاء، وتؤمن بأن الاتفاقيات الدولية للحد من التسلح في الفضاء الخارجي يجب أن يتم التفاوض عليها"، وتابع "نأمل أن يتخذ المجتمع الدولي، خاصة القوى الكبرى المعنية، موقفا حذرا ومسؤولا للحيلولة دون أن يصبح الفضاء الخارجي ساحة معركة جديدة، وأن يتم التعاون للحفاظ على سلام دائم وهدوء في الفضاء الخارجي".

في السياق ذاته، بذلت واشنطن وما زالت تبذل جهودا للحد من القدرات الفضائية الصينية، على الرغم من تعاونها مع روسيا في مجال الفضاء إلا أنها أصدرت قانونا في 2011 يحظر التعاون فضائيا مع بكين، وليس هذا المؤشر الوحيد على جدية أمريكا في التعاطي مع ملف الفضاء، إذ توالت تقارير عدة أخيرا، تفيد بأن القدرات الصينية في هذا المجال كبيرة، محذرا -أي التقرير- من أن هذه الدولة الآسيوية تحرز تقدما في تقنيات الفضاء، التي يمكن أن تهدد الأقمار الصناعية الأمريكية المسؤولة عن الاتصالات والاستطلاعات، ونظم تحديد المواقع والتحذيرات المبكرة من إطلاق الصواريخ.

وجاء في التقرير الجديد الذي يحمل عنوان "تحديات الأمن الفضائي"، تحذير جدي من أن الصين تحقق تقدما في الاستعدادات الفضائية الهجومية وتكنولوجيا الفضاء، وأنه من المرجح أن تحول الصين الفضاء إلى ساحة لشل الخصوم في معارك مستقبلية، كما تشير التقارير إلى أن ما يجري من غزو للفضاء معظمه في ظل فراغ قانوني، سيزيد من حدة التوتر على صعيد العلاقات بين الدول الكبرى، إذ سيتم التعاطي مع المسائل العرضية وغير المقصودة على أنها أعمال تخريبية قد تؤدي إلى اشتعال فتيل الحرب على الأرض، ففي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تفاوضت واشنطن وموسكو على معاهدات عدة مرتبطة بالفضاء، تحديدا لضمان التعاون العلمي وحظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.

كما أن المعاهدات حول ذلك الملف مبهمة، لدرجة تجعل من الصعب التأكد من التبعات القانونية لعمليات الاستخراج في الفضاء، إذ تطغى على هذه المعاهدات التكنولوجيا العسكرية الحديثة، على غرار معدات الليزر المضادة للأقمار الصناعية، والهجمات الإلكترونية، والتشويش الإلكتروني، والصواريخ الأرضية المضادة للأقمار الصناعية، ما يجعل عملية ضبطها من المستحيلات، لما تحمله المشاريع من سرية عسكرية.

وعلى الرغم من تلك المخاوف الأمريكية، لا تشكل الصين أي تهديد لسوق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، التي لا تزال تهيمن عليها شركات بينها "سبيس إكس" الأمريكية و"أريان سبيس" الأوروبية وروسيا، ولم يطغ تقدم الصين بعد في مجال استكشاف الفضاء على الولايات المتحدة، فيما يرى صانعو سياسات الدول الكبرى أن المنافسة الحقيقية تكمن في مجالين، في الأمد القريب الاستخدامات العسكرية للفضاء، وفي الأمد البعيد استغلال موارد الفضاء، لتتجاوز المنافسة حدود كوكبنا، بحثا عن الموارد، لتنتقل إلى الفضاء، بهدف استخراج المعادن، والمياه من القمر أو الكواكب الصغيرة.