الأسهم السعودية تعود إلى مستويات 8400 نقطة وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات

واصلت الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الثانية لتغلق عند 8411 نقطة بمكاسب 58 نقطة بنحو 0.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" ست نقاط بنحو 0.53 في المائة، ليغلق عند 1188 نقطة. وجاء الأداء بارتفاع شبه جماعي للقطاعات، ورغم ذلك لم تستطع السوق أن تحقق مستويات أعلى مما حققته الأسبوع الماضي، وبقيت عاجزة عن تجاوز متوسط 200 يوم أو مستويات المقاومة 8450 نقطة، حيث قدرة السوق تجاوز تلك المستويات يظهر شهية المخاطرة لدى السوق نتيجة توقعات بتحقيق الشركات نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، ما يبرر ارتفاع مكررات الربحية، وتقترب السوق من إنهاء العام، ما يجعل الترقب يتزايد لإفصاحات الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات النقدية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8353 نقطة، واتجه نحو الارتفاع بنحو 0.84 في المائة ليصل إلى 8423 نقطة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8411 نقطة بارتفاع 58 نقطة 0.7 في المائة. وزادت السيولة 25 في المائة بنحو 860 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 35 مليون سهم، لتصل إلى 191 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.34 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 13 في المائة بنحو 22 ألف صفقة لتصل إلى 184 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات باستثناء "الرعاية الصحية" بنحو 0.18 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" 9.6 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" 2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 1.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 23 في المائة بقيمة 988 مليون ريال، يليه "المصارف" 19 في المائة بقيمة 809 ملايين ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 41 في المائة بقيمة 772 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 79.80 ريال، يليه "لازوردي" 9.66 في المائة ليغلق عند 17.48 ريال، وحل ثالثا "أسمنت أم القرى" 8.6 في المائة ليغلق عند 22.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "متلايف" 5 في المائة ليغلق عند 19.98 ريال، يليه "التأمين العربية" 2.1 في المائة ليغلق عند 17.58 ريال، وحل ثالثا "بي سي آي" 2 في المائة ليغلق عند 24.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 674 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 386 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 253 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية