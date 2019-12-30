«نمو» تضيف 16 نقطة بتداولات قيمتها 7.7 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة لتغلق عند 7014 نقطة رابحة 16 نقطة 0.23 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 61 في المائة إلى 7.7 مليون ريال، كما انخفضت الأسهم المتداولة 69 في المائة إلى 149 ألف سهم. أما الصفقات فتراجعت 45 في المائة إلى 757 صفقة. وارتفع سهم "الصمعاني" وحيدا بنحو 4 في المائة ليغلق عند 127.20 ريال.

وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" 1.3 في المائة ليغلق عند 74 ريالا، يليه "بحر العرب" 1.2 في المائة ليغلق عند 21.94 ريال، وحل ثالثا "العمران" 0.6 في المائة ليغلق عند 41.75 ريال.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 2.5 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 1.9 مليون ريال.