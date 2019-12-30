أسهم القطاع المالي تقود معظم البورصات الخليجية للصعود

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس بفضل أسهم القطاع المالي، بينما هبطت السوق المصرية جراء بيع أسهم قيادية.

وصعد مؤشر دبي 0.4 في المائة إلى 2777 نقطة وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات 1.1 في المائة، وزاد "الإمارات دبي الوطني" 0.8 في المائة. وارتفع سهم "العربية للطيران" 1.9 في المائة، و"إعمار العقارية" 0.3 في المائة. وصعد قطاع البنوك 0.8 في المائة، والاستثمار 0.9 في المائة، فيما نزل قطاع العقارات 0.2 في المائة، وقطاع السلع 6 في المائة.

ونشرت "رويترز" نقلا عن وكالة أنباء الإمارات أمس، أن حكومة دبي ستنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.

وبذلك ترفع حكومة دبي الإنفاق بنحو 17 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي، مقارنة بميزانية 2019 الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4 في المائة إلى 5073 نقطة وقاد الاتجاه الصعودي مكاسب شركة اتصالات وبلغت 0.6 في المائة وبنك أبوظبي الأول 0.4 في المائة. وارتفع سهم "طاقة" 4.5 في المائة، و"أدنوك للتوزيع" 2.75 في المائة، و"دانة غاز" 1.6 في المائة، وسهم "أبوظبي التجاري" 0.8 في المائة.

وانخفض مؤشر قطر 0.1 في المائة إلى 10419 نقطة. وخسر سهم "بنك قطر الوطني" 1 في المائة، والبنك التجاري 1.1 في المائة.

وزاد المؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1607 نقاط بدعم أسهم البنوك والاستثمار. وصعد قطاع البنوك 0.3 في المائة، والاستثمار 0.2 في المائة، في حين تراجع قطاع الخدمات 0.2 في المائة.

وكان أكثر الأسهم الصاعدة، سهم "البحرين للتسهيلات التجارية" 0.3 في المائة، و"إنفستكورب" 1.4 في المائة، و"الأهلي المتحد" 0.5 في المائة.

وارتفع مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 3891 نقطة. وتصدر قطاع الصناعة القطاعات المرتفعة بنحو 0.9 في المائة، مدفوعا بارتفاع "الأنوار للسيراميك" 3.2 في المائة، وصعد "أسمنت عمان" 3.1 في المائة.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.7 في المائة، مع صدارة سهم "الخليجية للاستثمار" للرابحين 6.5 في المائة، وارتفع "مسقط للتمويل" 4 في المائة.

وصعد مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 6932 نقطة. وارتفعت ثمانية قطاعات تصدرها السلع الاستهلاكية بنمو 1.5 في المائة، بينما تراجع قطاعا النفط والعقارات بنحو 1.13 في المائة و0.7 في المائة على الترتيب.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المدن" بنحو 15.3 في المائة، فيما تصدر سهم "أم القيوين" الأكثر تراجعا بنحو 10 في المائة.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بقيمة 3.82 مليون دينار مستقرا عند سعر 809 فلوس، بينما تصدر الأكثر تداولا سهم "أجوان" بنحو 14.51 مليون سهم مرتفعا 5.5 في المائة.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 13813 نقطة بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب. وفقد سهم "البنك التجاري الدولي" 1.3 في المائة، وسهم المجموعة المالية "هيرميس" 2.1 في المائة.

وأظهرت بيانات البورصة أمس، أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا من الأسهم المصرية بنحو 42.7 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 24.7 مليون جنيه و18 مليون جنيه على التوالي.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة في الختام، نحو 286 مليون جنيه، موزعة على 88 مليون سهم، من خلال 13 ألف صفقة. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 698.8 مليار جنيه، فاقدا 1.7 مليار جنيه.