تآكل «منظمة التجارة» يهدد الصادرات الألمانية .. ثلثاها يذهبان خارج أوروبا

يرى إريك شفايتسر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أن الأزمة التي تمر بها منظمة التجارة الألمانية تؤثر في شركات ألمانية بصفة خاصة.

وبحسب "الألمانية"، قال شفايتسر: "مرور 25 عاما على تأسيس منظمة التجارة العالمية، يعد حقا مناسبة للاحتفال، ولكن للأسف لن يكون هناك احتفال، إن تآكل المنظمة بسبب تسوية النزاعات يصيب بقوة الاقتصاد الألماني المتشعب عالميا"، لافتا إلى أن الاقتصاد الألماني يعتمد على تجارة عالمية ذات قواعد عادلة.

وأضاف شفايتسر "ثلثا الصادرات الألمانية خارج أوروبا تعتمد فقط على قواعد منظمة التجارة العالمية .. وتأثرت بذلك تجارتنا مع الولايات المتحدة والصين، وكذلك مع روسيا دون منظمة التجارة العالمية سيكون هناك خطر مواجهة مبدأ قانون الأقوى بدلا من قوة القانون".

ووثقت منظمة التجارة العالمية الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة (جات)، وهي على وشك الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيسها في الوقت الذي تعاني فيه أزمة عميقة، إذ تعوق الولايات المتحدة منذ شهور تعيين خبراء جدد لهيئة الاستئناف بآلية تسوية النزاعات، ما يجعل المنظمة غير قادرة على التصرف.

وذكر شفايتسر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وألمانيا أن يقودا سريعا "ائتلاف الراغبين" لأجل مبادرة واسعة النطاق، وهكذا يكون تنفيذ قانون منظمة التجارة العالمية مضمونا، على الأقل بين دول ذات آراء متشابهة، وبذلك يكون هناك مزيد من الأمن القانوني لشركات ألمانية.

وأشار شفايتسر إلى أن منظمة التجارة العالمية افتتحت أسواقا منذ 25 عاما، وأبقت الحواجز التجارية منخفضة، "أي أنه من المجدي الدفاع عن النظام التجاري العالمي والكفاح من أجل البقاء عليه".

وارتفعت ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر)، لتبلغ أعلى مستوى في ستة أشهر، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا اكتسب قوة دفع في الربع الأخير من العام رغم أزمة مستمرة في قطاع الصناعات التحويلية.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.3 في الشهر الحالي من مستوى معدل بالرفع بلغ 95.1 في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو "يخطو الاقتصاد الألماني نحو العام الجديد بخطوات أكثر ثقة"، مضيفا أن تقييم الشركات لأوضاع أنشطة الأعمال الحالية تحسن، وتحسنت كذلك توقعاتهم للأشهر الستة المقبلة.

ويعتقد كلاوس فولراب، الخبير الاقتصادي لدى إيفو أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الألماني نما 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام، لكن القطاع الصناعي لا يزال في حالة ركود وسيتعافى بوتيرة بطيئة فحسب.

ونما أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 في المائة فقط في الربع الثالث، ليتفادى بالكاد الركود، الذي عادة ما يعرفه الاقتصاديون بأنه نمو سلبي لربعين متتاليين.

من جهة أخرى، كشف استطلاع حديث تراجع الرغبة في الادخار لدى المستهلكين بألمانيا.

وجاء في الاستطلاع، الذي تم إجراؤه لمصلحة الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية أن 46 في المائة من الأشخاص البالغين في ألمانيا أودعوا أموالا للاستثمار في البنوك في 2019. يذكر أن نسبة هؤلاء الأشخاص بلغت 49 في المائة في العام الماضي.وأظهر الاستطلاع أن هناك اختلافات كبيرة، وفقا للمرحلة العمرية، حيث وصلت نسبة المودعين إلى 53 في المائة بين الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ممن شملهم الاستطلاع، وانخفضت إلى 38 في المائة في أقل نسبها بين الأشخاص، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

وأشارت الرابطة إلى أن نسبة الأشخاص، الذين أودعوا أموالهم مثلا في صورة أسهم زادت إلى 40 في المائة، فيما كانت تبلغ العام الماضي 34 في المائة فقط.

وأجرى معهد "قنطار" لقياس مؤشرات الرأي الاستطلاع في الفترة بين 12 و17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بتكليف من الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية، وشمل الاستطلاع 1018 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما.