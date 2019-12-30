«الإسكان» تبدأ تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مشروع «شمس الديار»

سلم ماجد الحقيل وزير الإسكان، أمس، عددا من الأسر وحداتهم السكنية الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع "شمس الديار" الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي شمال مدينة الرياض، الذي يأتي ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر أكثر من 500 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة.

يتميز مشروع إسكان "شمس الديار" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 343 ألف متر مربع، بموقعه من الجهة الشمالية للعاصمة بمحاذاة طريق الأمير فيصل بن بندر، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على اكتمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، فيما يأتي من بين 16 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض توفر 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال.

يأتي تسليم عدد من الوحدات السكنية في مشروع "شمس الديار" استكمالا لما تم تسليمه مسبقا في عدد من المشاريع تحت الإنشاء، مثل مشروعي "نساج تاون" و"الواجهة" في المنطقة الشرقية، و"رُبى جدة" في منطقة مكة المكرمة، وسيتبعه مزيد من المشاريع في إطار حرص الوزارة عبر برنامج "سكني" على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة.

وأوضح المهندس مازن الداود المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع المتعددة التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مختلف مناطق المملكة وتوفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص أثمرت عن ضخ مشاريع تراعي الجودة والتنوع في النماذج والتصاميم إضافة إلى تكامل البنية التحتية والمواقع المخصصة للخدمات، في إطار تمكين المواطنين من التملك السكني تماشيا مع أهداف "برنامج الإسكان"، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. ولفت الداود إلى وجود عدد من المشاريع السكنية على مستوى مدينة الرياض، تمتاز بتنوعها ومواقعها الاستراتيجية، لتلبية الطلب وتوفير مزيد من الوحدات المتنوعة، مبينا أن مشروع "شمس الديار" يمتاز بنماذجه التي تتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية، وسيتبع هذه المرحلة تسليم المراحل الأخرى.

وأفاد بأن هناك 70 مشروعا تحت الإنشاء في مختلف المناطق، بدأ البناء في نحو 57 مشروعا توفر أكثر من مائة ألف وحدة تتنوع بين الشقق والفلل وتاون هاوس، تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج "وافي".

في سياق متصل، تفقد وزير الإسكان عددا من المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى العاصمة، مشددا خلال لقائه بالمطورين والمقاولين المنفذين على ضرورة سرعة الإنجاز والتنفيذ؛ وفقا للمواصفات والجودة المحددة في سبيل توفيرها للمواطنين ورفع نسبة تملكهم وفقا لمستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.