9.9 مليار ريال تحويلات الأجانب في نوفمبر الماضي.. ارتفعت 0.1%

ارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر الماضي 2019 بشكل طفيف بنحو 0.1 في المائة ، حيث بلغت نحو 9.91 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.89 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبفارق بلغ نحو 14.5 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أستند على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن تحويلات الأجانب مطلع العام وحتى نهاية نوفمبر لازالت تسجل تراجعا مقارنة بالسنة السابقة.

وعلى أساس شهري فقد تراجعت تحويلات الأجانب مقارنة بشهر أكتوبر والذي بلغت التحويلات حينها نحو 11.04 مليار ريال لتسجل التحويلات تراجع شهريا بنحو 10.2 في المائة أو ما يعادل نحو 1.12 مليار ريال.

كذلك فقد تراجعت تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 113.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 125.12 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، حيث تراجعت بنحو 8.9 في المائة أو ما يعادل نحو 11.15 مليار ريال.

وكانت تحويلات الأجانب خلال عام 2018 هي الأدنى في نحو 6 سنوات، حيث استمرت بالتراجع وللسنة الثالثة على التوالي، وبلغت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي نحو 136.4 مليار ريال.

من جهة أخرى، فقد ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال شهر نوفمبر الماضي وبنحو 23.8 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت تحويلات السعوديين للخارج نحو 5.9 مليار ريال مقارنة بنحو 4.8 مليار ريال للفترة السابقة، وبزيادة بلغت 1.14 مليار ريال، فيما ارتفعت كذلك على أساس شهري وبنحو 14.8 في المائة حيث كانت تبلغ خلال الشهر السابق نحو 5.18 مليار ريال.

و تراجعت تحويلات السعوديين للخارج منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 4.6 في المائة، حيث بلغت تحويلاتهم للخارج خلال الفترة نحو 55.13 مليار ريال مقارنة بنحو 55.74 مليار ريال للعام للفترة المماثلة من العام السابق 2018، وبفارق بلغ نحو 2.6 مليار ريال.

*وحدة التقاريرالاقتصادية

