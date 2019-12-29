مجلس إدارة "البنك العربي"  يوصي بتوزيع أرباح نقدية بـ 5% عن النصف الثاني من 2019

أعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الادارة المتخذ بالتمرير بتاريخ 29/12/2019 للجمعية العامة غير العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م باجمالي المبلغ الموزع 750,000,000 ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,500,000,000 سهم، كما سيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين الاسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمسجلين لدى شركة مركز الايداع الاوراق المالية ( تداول ) بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2020م.

وذلك بالإضافة الى ما تم توزيعه وقدره ( 750 مليون ريال ) عن النصف الاول من عام 2019م وبذلك يصبح اجمالي الارباح التي تم توزيعها وسيتم توزيعها عن العام المالي 2019م هو ( 1500 ) مليون ريال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة.