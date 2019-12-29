"المراعي" تبدأ تقييم الأثر المالي لقرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بإستثناء الاعلاف الخضراء

أعلنت شركة المراعي أنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه القرار المشار إليه أدناه بخصوص رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص. وياتي هذا إشارة إلى قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1441/1/291035) وتاريخ 24/4/1441 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2019.