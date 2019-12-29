أعلنت شركة المراعي أنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه القرار المشار إليه أدناه بخصوص رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص. وياتي هذا إشارة إلى قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1441/1/291035) وتاريخ 24/4/1441 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2019.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "المراعي" تبدأ تقييم الأثر المالي لقرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بإستثناء الاعلاف الخضراء
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- الإتصالات السعودية تعلن عدم الإستمرار في إتفاقيتها مع الهيئة العامة للرياضة
أضف تعليق