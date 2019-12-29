الأسهم السعودية تنهي جلسة مطلع الأسبوع باللون الاخضر والتداولات 4.3 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على مكاسب بلغت 0.7 في المائة بدعم من أسهم مصرف الراجحي وكذلك سابك، فيما أغلق سهم أرامكو على ارتفاع طفيف ليواصل مكاسبه وللجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 58.8 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة عند مستوى 8411 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 4.35 مليار ريال مقارنة بنحو 3.48 مليار ريال للجلسة السابقة، فيما بلغ حجم التداول نحو 190.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 183.8 ألف صفقة.

ويأتي الارتفاع خلال جلسة اليوم بدعم من اسهم قطاع المواد الأساسية وعلى رأسها سهم سابك حيث سجل القطاع أعلى مستوى في 4 أشهر، بالاضافة إلى الدعم من قطاع البنوك، والذي ارتفع بنحو 0.3 في المائة بعد تراجع القطاع لثلاث جلسات.

وتصدرت أسهم شركة الأبحاث والتسويق المكاسب و بإرتفاع بلغ 9.9 في المائة، فيما أرتفعت أسهم شركة لازوردي بنحو 9.6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 154 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 34 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة متلايف إيه أي جي للتأمين الخسائر بنحو 5.1 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركة التأمين العربية بنحو 2.1 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بشكل طفيف و بنحو 0.2 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 7.76 مليون ريال وذلك عبر تداول 148.88 ألف سهم.