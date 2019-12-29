الإماراتيون يحتكرون فردي "دق" المجاهيم ..والـ"جل" "للذائر"

للعام الرابع على التوالي، تربعت الفردية "الذائر" لمالكها حمد عوضة المري على عرش المركز الأول لفئة الفردي (جل) مجاهيم، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يجري حاليًّا في الصياهد شمال شرق العاصمة السعودية الرياض، فيما حقق الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد آل سعود المركزين الثاني، والرابع.

وفي مسابقات الفردي لفئة "دق" مجاهيم، جاءت المنافسة قوية بين الإماراتيين، والذين احتكروا المراكز الخمسة الأولى، وخطف سيف محسن بن حفيظ المزروعي المركز الأول، عبر فرديته "فزعة"، كما حقق المركز الثالث.

وفيما يلي نتائج فردي المجاهيم بفئتيه "جل"، و"دق":

الفائزون في الفردي "جل" لون المجاهيم:

1- حمد عوضة علي المري

٢- الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد آل سعود

٣- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي

٤- الأمير خالد بن عبدالرحمن خالد آل سعود

٥ - حشر محسن حشر الدوسري

الفائزون في فئة الفردي "دق" لون المجاهيم:

1- الإماراتي سيف محسن بن حفيظ المزروعي

٢- الإماراتي سعيد مسفر حمد الفلاحي

3- الإماراتي سيف محسن بن حفيظ المزروعي

4- الإماراتي سهيل محمد كردوس العامري

5- الإماراتي خلفان محسن حميد بن حفيظ المزرعي