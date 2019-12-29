خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.