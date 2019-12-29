الصين : تعاملنا مع الخلاف التجاري مع امريكا بشكل استباقي

قالت وزارة التجارة في الصين اليوم إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع أمريكا بشكل استباقي. وقالت الوزارة في بيان على موقعها عقب مؤتمر سنوي إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و"حمت صالح البلد والشعب".

وهدأت الحرب التجارية بين أمريكا والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الاولي من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى. وقالت الصين إنها على اتصال وثيق مع أمريكا بشأن توقيع الاتفاق التجاري وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الاجراءات اللازمة قبل التوقيع.