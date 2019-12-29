"أميانتيت" تبيع كامل حصصها في إستثمارات مصر بـ 7.5 مليون ريال

اعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية إنه وقعت اتفاقية بيع كامل حصصها في جمهورية مصر العربية مع الشريك المحلي، وتفاصيل البيع على النحو التالي:-

-بيع كامل حصصها في شركة اميانتيت مصر للفيبرجلاس والبالغة 250,000 سهم تمثل 50% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها عن طريق الشركة التابعة / شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة وتعمل شركة اميانتيت مصر للفيبرجلاس بصناعة انابيب الفيبرجلاس.

-بيع كامل حصصها في شركة اميرون مصر والبالغة 94,638 سهم تمثل 49% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها شركة اميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة/ شركة اميرون العربية السعودية. وتعمل شركة اميرون مصر في صناعة الانابيب الاسمنتيه.

قيمة الصفقة 2 مليون دولار.

اما عن الأثر المالي فأعلنت الشركة انه سيكون هنالك صافي نقد 7,500,000 ريال، في حين انه سيكون هنالك خسارة (15,688,298) على حقوق الملكية المتراكمة بسبب تحويل عملات نتجت عن البيع، وصافي زيادة في حقوق الملكية الموحدة بمقدار 7,500,000 ريال. وسوف يظهر هذا الأثر المالي في الربع الأول من عام 2020.