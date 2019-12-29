اتفاقية بين «مدن» ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون في مجال معالجة المياه والطاقة الشمسية في 3 مدن صناعية

بحضور بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب الوزير، وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وذلك لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تقنيات معالجة المياه والتكييف والطاقة الشمسية.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ المشاريع البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة، التكييف ومعالجة المياه بالطاقة المتجددة، إضافة إلى التبادل المعرفي بين "مدن" وباحثي المدينة في تنفيذ الدراسات والمشاريع المشتركة، والعمل على نشر النتائج البحثية لتتم الاستفادة منها من قبل أكبر فئة ممكنة.

ويشمل التعاون المزمع تنفيذه في ثلاث مدن صناعية، تصميم وبناء محطة مياه بسعة 500 متر مكعب يوميا لتحلية المياه الجوفية في المدينة الصناعية في تبوك بهدف زيادة المياه المحلاة وتقليل استخدام المواد الكيميائية ذات التأثير السلبي على البيئة، كما يهدف تعاون "مدن" و"كاكست" إلى بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة سدير للصناعة والأعمال لتقليل استهلاك الطاقة بسعة ألف متر مكعب يوميا، وتتضمن الاتفاقية تطبيق نظام يسهم في رفع كفاءة الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية في المباني بواحة مدن في جدة.

من جانبه قال المهندس خالد بن محمد السالم مدير عام "مدن"، إن "مدن" تمضي قدما في استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، من خلال العمل المستمر لتطوير وإيجاد بيئة متكاملة الخدمات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى مدنها الصناعية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد تفعيلا لشراكات "مدن" مع الجهات الحكومية، والقطاعين العام والخاص من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة طبقا لرؤية السعودية 2030.

وأوضح أن الاتفاقية، تقضي بتعاون الطرفين في المجال البحثي والتقني، وتحقيق متطلبات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب" بما يتسق مع مبادرات "مدن" في البرنامج ومنها استكمال الخدمات الأساسية، وتعزيز الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجيستية، وتأسيس تجمعات صناعية متخصصة بالمدن الصناعية، إضافة إلى تحسين كفاءة توليد واستهلاك الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور أنس بن فارس الفارس رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعاون المدينة و"مدن" وحرصهما على تنفيذ متطلبات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب" في تحسين كفاءة توليد واستهلاك الطاقة، والاستفادة من القدرات الموجودة لدى المدينة و"مدن" من خلال تكامل البنية التحتية والتجهيزات البحثية والتركيز على أهداف استراتيجية تهم الطرفين والمصلحة الوطنية.

من الجدير ذكره، أن "مدن" سعت خلال الفترة الأخيرة إلى تفعيل شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية في المملكة من أجل تعزيز المجالات البحثية في قطاع الصناعة، حيث وقعت مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز تستهدف لإيجاد شراكة استراتيجية في المجالات العلمية والتطبيقية، لتلبية احتياجات "مدن" والشركات والمصانع من الكوادر المؤهلة، ودعم توجه المملكة نحو الثورة الصناعية الرابعة.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية رائدة، والمساهمة في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة من خلال البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أهم التحديات الاقتصادية وفي القلب منها التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198،8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.