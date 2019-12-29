بنك الرياض يمنح عملاءه فرصة ربح 1,000,000 ميل من مكافآت «الفرسان»

أطلق بنك الرياض حملته الجديدة بالشراكة مع الخطوط الجوية العربية السعودية، التي تتيح للعملاء الجدد عند تحويل رواتبهم خلال فترة الحملة فرصة التأهل لدخول السحب على ربح 1,000,000 ميل من مكافآت "الفرسان" المقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية إضافة إلى العملاء الحاليين غير المحولين رواتبهم، كما سيتمكن العملاء من الحصول على مكافآت متنوعة من نقاط «حصاد»، وتستمر الحملة حتى
31 / 01 / 2020.
يأتي ذلك تأكيدا على حرص بنك الرياض على ابتكار المزايا المصرفية التي صممت بعناية فائقة لتقديم تجربة مميزة لعملائه من خلال توفيره مكافآت تتناسب مع احتياجات عملائه الحاليين والجدد وتمنحهم شعورا بالتميز والرفاهية.
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