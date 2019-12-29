أمير القصيم يثمن حصول «دواجن الوطنية» على جائزة أفضل شركة عربية

التقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، في قصر التوحيد، الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية.

وثمّن أمير القصيم حصول شركة دواجن الوطنية على جائزة أفضل شركة عربية عن فئة الصناعات الغذائية لعام 2019، مشيدا بحرص القيادة ــ أيدها الله ــ على تنمية الأمن الغذائي وفق مواصفات عالية الجودة.

في السياق ذاته سلم الأمير فيصل بن مشعل، شركة الوطنية ترخيص إنشاء مركز الشيخ سليمان الراجحي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، مؤكدا أهمية مثل هذه المراكز في دعم البحوث والدراسات المتخصصة في النخيل، ويذكر أن فكرة المركز تعد إحدى المبادرات التي تأتي تحت إطار جهود شركة دواجن الوطنية في المحافظة على البيئة في منطقة القصيم وبقية مناطق المملكة.

وقال الدكتور محمد الراجحي الرئيس التنفيذي لـ"دواجن الوطنية"، "أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة ــ حفظها الله ــ متمثلة في الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، على اهتمامهم الكبير بالمشاريع والشركات الوطنية وتقديم جميع سبل الدعم والرعاية".

وأضاف الراجحي "نؤكد استمرارنا في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا الداعمة للأمن الغذائي الوطني من خلال تزويد الأسواق العربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقا للشريعة الإسلامية، وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة التي تحافظ على البيئة".

يذكر أن شركة دواجن الوطنية توجت بجائزة أفضل شركة عربية لعام 2019 لفئة الصناعات الغذائية، في حفل توزيع جوائز "جلوبال" العالمية في العاصمة المغربية مراكش، كما توج الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي.