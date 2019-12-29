السماح لقائدي الدراجات النارية بالسفر بين السعودية والبحرين عبر جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتبارا من يوم الأربعاء 1/1/2020 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلتا المملكتين.

من جهته أكد المهندس عماد المحيسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي، شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ومملكة البحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم إيقافها مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية. وأوضح أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة في الجانبين السعودي والبحريني.

إضافة إلى إتاحة جميع مسارات دفع الرسوم في الجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، التي تم تحديدها بقيمة 25 ريالا أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد، كما أهاب المحيسن بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة واقتناء الملابس المناسبة وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين والالتزام أيضا بالمسارات المخصصة لهم، باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات. وأشار المحيسن إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع الجهات العاملة في مناطق إنهاء إجراءات المسافرين والإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين ومرور المنطقة الشرقية أنهت جميع استعداداتها لتسهيل عبور قائدي الدراجات النارية خلال فترة التشغيل التجريبي، مقدما شكره لشركاء النجاح، على تعاونهم المستمر في تحسين جودة الخدمات المقدمة لعابري جسر الملك فهد.