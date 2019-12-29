«نشار» تجدد حضور المرأة السعودية في قائمة أقوى 100 امرأة في العالم للعام الثاني على التوالي

في إنجاز وتميز جديد للمرأة السعودية، جددت مجلة "فوربس" الأمريكية اختيارها لرانيا بنت محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية، وأول امرأة تتولى هذا المنصب في مجموعة مصرفية سعودية، لتحافظ على موقعها ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم لعام 2019، للسنة الثانية على التوالي.

حيث صنفت المجلة نشار في المرتبة الـ97 من قائمتها السنوية التي تصدرها ضمن تقييمها لأقوى 100 امرأة في العالم، وحافظت خلاله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على صدارة القائمة للعام التاسع على التوالي، تلتها كريستين لاجارد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ثم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في الوقت الذي اقتصر فيه الحضور العربي على سيدتين عربيتين فقط هما رانيا نشار، وإلى جانبها رجا عيسى القرق من الإمارات.

جاء اختيار "فوربس" لرانيا نشار بالنظر إلى مسيرتها المهنية وخبرتها المميزة في قطاع الصناعة المصرفية، حيث أشارت المجلة إلى أن نشار تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية التي تعد ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث حجم الأصول.

ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لرانيا نشار، التي كانت أول امرأة سعودية تتبوأ دفة قيادة الإدارة التنفيذية لبنك في المملكة، وتتمتع بسجل مهني حافل، كما تعد أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من قبل جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمدة من الولايات المتحدة.

تعود تجربة نشار المصرفية لأكثر من 22 عاما، حين التحقت بالعمل في مجموعة "سامبا" المالية، وتنقلت خلالها بين عديد من قطاعات الأعمال في المجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة إلى الخدمات المصرفية للأفراد، فيما كان لها دور رئيس في تطوير استراتيجية "سامبا" للمصرفية الإلكترونية، وإطلاق منظومة الخدمات المصرفية لـ"سامبا" عبر الإنترنت، كما قادت مهام التدقيق ومراجعة المخاطر لجميع مجالات أعمال وعمليات "سامبا" بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والخزينة والخدمات الاستثمارية وإدارة المخاطر كأول سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى القطاع. ويسجل لنشار أنها أول امرأة تقود مجموعة الالتزام في القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تشغل حاليا إلى جانب موقعها كرئيس تنفيذي للمجموعة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "سامبا كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة "سامبا" المالية، وتشغل كذلك عضوية مجالس الإدارة في كل من بنك سامبا المحدود في باكستان، وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة، ومعهد التمويل الدولي، فضلا عن عضوية اللجنة الاستشارية في مجلس إدارة هيئة السوق المالية.