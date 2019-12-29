شركات الهند تطالب بالاستقرار عقب الإصلاح الضريبي

أصلحت الهند نظامها الضريبي المعقد، واعتمدت ضريبة القيمة المضافة في جميع البلاد، قبل عامين.

ضريبة السلع والخدمات المكونة من خليط من الضرائب الحكومية والمحلية، تكفلت بتحويل الهند إلى سوق واحدة حقيقية، بعد أن حلت محل مجموعة من الضرائب والرسوم، التي كانت مفروضة على مستوى الولاية.

كان النظام الجديد يهدف إلى تبسيط عملية دفع الضرائب، وجعل الشركات أسرع في شحن البضائع عبر البلاد، كما أزال "الضريبة على الضرائب" المتتالية، التي رفعت تكلفة البضائع هندية الصنع وقوضت قدرتها التنافسية.

على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعد ذلك أكبر إصلاح اقتصادي، إلا أن النظام الضريبي الجديد، لم يأت بالسلاسة التي كان يأملها قادة الأعمال.

أبهيش يكجين، شريك الضرائب في شركة "إي. واي إنديا" يقول: "نظام ضريبة السلع والخدمات حقق في بعض المناطق فوائد، وحسن من سهولة ممارسة الأعمال، لكنه ليس مثاليا فهناك عديد من المضاعفات الهيكلية".

نفذت نيودلهي تدابير لجعل بيئتها الضريبية أكثر ملاءمة للأعمال، لأنها تسعى إلى تشجيع الاستثمار المدر للوظائف. في أيلول (سبتمبر) الماضي، خفضت الهند ضريبة الشركات إلى مستوى قياسي، إذ خفضت المعدل الفعلي بما في ذلك الرسوم الإضافية والضريبة على الضرائب من 34.9 في المائة إلى 25.17 في المائة.

لجذب المستثمرين الساعين إلى نقل مصانعهم من الصين، تقدم نيودلهي معدل ضريبة شركات فعليا بنسبة 17 في المائة لمؤسسات التصنيع الجديدة، التي تبدأ الإنتاج بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

يقول نيرمالسيت هارامان، وزير المالية، إن ضريبة الشركات في الهند أصبحت الآن "على قدم المساواة مع عديد من دول آسيا وجنوب شرقي آسيا".

بالنسبة إلى كثير من الشركات التي تمارس أعمالها في الهند، فإن ضريبة السلع والخدمات تظل مصدرا للإزعاج.

في معظم الدول، تستخدم أنظمة ضريبة القيمة المضافة معدلا ضريبيا واحدا أو على أقصى تقدير، تنشئ هيكلا مزدوج المعدل.

بيد أن نظام ضريبة السلع والخدمات الهندي لديه خمس فئات ضريبية تراوح بين الصفر و"الإعفاء"، على المواد الأساسية مثل المواد الغذائية الأساسية، إلى 28 في المائة على ما تعده السلطات منتجات "خطيئة" أو رفاهية فاخرة، مثل السجائر والسيارات والمشروبات الغازية.

منذ أن انتقلت الهند إلى النظام الجديد، نقل مجلس ضريبة السلع والخدمات الذي يتكون من ممثلين عن كل من الحكومات الوطنية وحكومات الولايات سلعا متنوعة من فئة ضريبية إلى أخرى.

في كثير من الحالات، تم نقل المنتجات إلى فئات ضريبية منخفضة، استجابة لطلبات الشركات المتعلقة بالإغاثة أو لتعزيز قطاعات معينة بشكل استراتيجي، في ظل التباطؤ الاقتصادي في الهند.

ومع ذلك، قد تلوح الزيادات في الأفق، نظرا إلى ضغوط الحكومة المالية المتزايدة.

فرضت السلطات "ضريبة على الضرائب" أي ضريبة على سعر ضريبة السلع والخدمات، التي تشمل منتجات "الخطيئة"، أو السلع الفاخرة مثل المشروبات المحتوية على الكافيين.

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة تدرس أيضا رفع نسبة الضريبة على ضرائب السلع والخدمات، بنسبة تراوح بين 5 و6 بل حتى إلى 8 في المائة، لأنها تسعى إلى تغطية العجز المالي.

في الوقت نفسه فإن المنتجات بما في ذلك الزيت والوقود والكحول لا تزال خارج نظام ضريبة السلع والخدمات، ما يزيد من التعقيد.

يقول النقاد إن نظام ضريبة السلع والخدمات لم يستقر بعد، وما زال خاضعا لتغيرات غير متوقعة، وذلك بحسب الضرورات العاجلة للحكومة.

موكيش بطاني، شريك في "بي.إم.أرليجال" للاستشارات يقول: "استحداث ضريبة السلع والخدمات أدى إلى تعقيد هيكل المعدلات والفئات، ما جعل النظام أكثر تعقيدا".

في حين أن نيودلهي تنوي ظاهريا تبسيط معدلات هيكل الفئات للحصول على عدد أقل من الفئات، ولإتاحة تمرير منتجات مستبعدة بموجب مخطط ضريبة السلع والخدمات، لا يوجد إطار زمني لمثل هذه التغييرات.

يقول بوتاني: "تحتاج الشركات إلى الاستقرار". ما ينقصنا هو رؤية أكبر، لم ترسمها الحكومة.

يجب أن يكون لدى الحكومة خطة بشأن كيفية دمج هذه المعدلات.

متطلبات حفظ وإعداد تقارير ضريبة السلع والخدمات مصدر خلاف آخر. في معظم الدول، تقدم الشركات عائدا وطنيا واحدا لضريبة القيمة المضافة، لكن في الهند، يتعين على الشركات تقديم عوائد لكل ولاية يمارسون فيها أعمالا تجارية، أو لهم وجود فيها، إضافة إلى رفع كل فاتورة نشاط تجاري.

يقول جاين من "إي.واي": "إن الأمر مزعج. إذا كان لديك ضريبة السلع والخدمات الوطنية، فسيكون لديك تسجيل واحد واسترجاع وتدقيق واحد.

يتم مضاعفة ذلك 30 مرة إذا كانت الشركة موجودة في جميع الولايات الـ30. هذه مشكلة هيكلية كبيرة تنفرد بها الهند".

يقول جاين إن الغموض في قانون ضريبة السلع والخدمات يمثل تحديا آخر، ما يثير احتمال حدوث نزاعات بين الشركات والحكومة حول تفسيرات مختلفة للقوانين والالتزامات الضريبية للشركات.

من المحتمل أن يكون حل مثل هذه القضايا عملية طويلة، ما يضخم كابوس فاتورة الضرائب الضخمة.

وأضاف: "هناك عديد من المجالات لا يكون القانون فيها واضحا، فيما لا تعرف الشركات ما الموقف الضريبي الذي يجب اتخاذه.