تصاعد تكلفة الانبعاثات مع التنافس على تسريع التسليم

مع اقتراب حمى التسوق من نهاية هذا العام، يلجأ عملاء الشبكة الإلكترونية الذين يتزايد لديهم الوعي البيئي إلى الإنترنت، للشكوى من النفايات.

غرد أحد مستخدمي موقع أمازون قائلا "رجاء، هل يمكنكم توضيح السبب في هذه الكمية الكبيرة والسخيفة من التغليف المستخدمة لشحن صندوق صغير جدا من شرائط أحذية الباليه؟ لا يمكننا تحمل مثل هذا الكم من النفايات".

أشار آخر إلى المفارقة في طلب قطعة من الشامبو لخفض نسبة استخدام الأغلفة، لتصل بعد ذلك في صندوق كبير الحجم.

يرد فريق خدمة العملاء لدى شركة أمازون حسب الأصول على تلك الشكاوى. جانب آخر من أعمال التسوق عبر الإنترنت في الشركة، يفرض ضغطا أكبر على البيئة مما تفرضه مشكلة التغليف: عمليات التسليم الأسرع باستمرار، التي تقدمها الشركة في إطار برنامج الولاء "أمازون برايم".

منذ نيسان (أبريل) الماضي، يدفع العملاء اشتراكا سنويا في برنامج برايم – مبلغ 79 جنيها في العام الواحد في بريطانيا و119 دولارا في الولايات المتحدة – يمكنهم الحصول على خدمة التسليم خلال يوم واحد للأصناف المؤهلة، التي تناقصت إلى النصف عن المستوى السابق الذي كان يقدم الخدمة خلال يومين. إن بعض السلع تتوافر في اليوم نفسه.

نظرا إلى النفوذ الذي تحظى به شركة أمازون بحصة سوقية تبلغ نسبتها 40 في المائة في سوق التجزئة الأمريكية و30 في المائة في بريطانيا، فيما تسعى الشركات المنافسة الأخرى مثل وولمارت وتارجت وجون لويس إلى تسريع عمليات التسليم، ما هيأ المستهلكين إلى توقع السرعة.

يؤدي هذا التوجه إلى حصول زيادة في انبعاثات غازات الدفيئة بسبب التجارة الإلكترونية، بحسب ما تشير إليه البحوث، وليس بين شركات التجزئة فحسب، بل أيضا ضمن شركات الخدمات اللوجيستية والخدمات البريدية، التي تتولى توصيل السلع إلى العملاء حتى باب البيت.

غالبا ما تعني فترات التسليم الأقصر مزيدا من استخدام الشحن الجوي، بدلا من السفر برا، وهذا يمنح شركات الخدمات اللوجيستية وقتا أقل للتوصل إلى أفضل المسارات.

عبر عملياتها التشغيلية، تسببت شركة أمازون في انبعاث 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، الكمية نفسها التي تسببت فيها الدنمارك.

وقد ارتفعت الانبعاثات التي تسببت فيها شركة يو بي إس للخدمات اللوجيستية بنسبة 6 في المائة العام الماضي، لتصل إلى 14.6 مليون طن عن العام السابق، جزئيا بسبب تزايد الاعتماد على الطائرات.

قالت آن جودتشايلد، مهندسة نقل تعمل لدى مركز الخدمات اللوجيستية وسلسلة النقل التابع لجامعة واشنطن "المشكلة لا تكمن في الشراء عبر الإنترنت، بل في كيفية تنفيذ عملية التسليم وكيفية وصول الطرود إلى بيوتنا".

"ليس لدى شركات التوصيل أي حافز لتعمل معا كجهة واحدة، أو أنه ليس لديها الوقت الكافي لعمل ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه تسليم السلع في فترات زمنية أقصر، لذلك نشهد انتشارا في الرحلات الجوية التي تقوم بها الشركات"، حسبما أضافت.

كان يتم تسليم 35 في المائة من الطرود عبر شركة أمازون لتوصيلها خلال يوم واحد في آب (أغسطس) الماضي، وفقا لوكالة راكوتين للمعلومات، أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم قبل عامين.

ما يسمى بتسليم الميل الأخير، أو عملية نقل المنتج من المستودع إلى وجهته النهائية، يصبح أكثر تعقيدا بعد ارتفاع عدد عمليات التسليم والتوصيل إلى المنازل.

أصبحت المسارات أكثر تعددا، بسبب مزيد من محطات التوقف في المناطق السكنية، وغالبا ما تكون هنالك حاجة إلى محاولات تسليم متعددة، لأن الناس لا يكونون موجودين في منازلهم لاستقبال الطرود. وعمليات العودة مرة أخرى تتسبب في زيادة الانبعاثات.

حاولت مدن مثل نيويورك ولندن الحد من هذه الظاهرة من خلال فرض قيود على عمليات التوصيل التي تتم نهارا، وإيجاد مناطق منخفضة الانبعاثات في مراكز المدن التي تحظر استخدام بعض المركبات.

الخيارات المتوافرة أمام العملاء عند التسوق عبر الإنترنت يمكن أن يكون لها تأثير أيضا في البصمة الكربونية للمنتج الذي تم شراؤه، فالقرارات التي يتخذها العميل لاختيار عملية توصيل أبطأ، أو لاختيار أكثر من سلعة ضمن طلب واحد أو "للدخول إلى الإنترنت والنقر وتسلم السلع" في أي متجر محلي جميعها تقلل من الانبعاثات.

توصلت دراسة أجرتها شركة الاستشارات باين آند كومباني إلى أنه من خلال مضاعفة متوسط عدد الأصناف التي يتم شراؤها في كل عملية شراء تتم عبر الإنترنت وتجنب تقسيم الشحنات، تستطيع شركات التجزئة التقليل من متوسط الانبعاثات لكل صنف بنسبة 30 في المائة.

تحاول شركة وولمارت دفع المتسوقين نحو اتخاذ قرارات تعمل على حماية البيئة من خلال ما يسمى بتكنولوجيا العربة الذكية، التي تظهر للعملاء السلع والأصناف المتوافرة في مركز التوريد نفسه. إن اختار العميل تلك الأصناف، يحصل على عملية توصيل مجانية في اليوم التالي.

قالت جيني ديفيس-بيكود، شريكة في باين، "إن شركات التجزئة بدأت للتو في تحديد الآلية المناسبة لعلاج الانبعاثات الناجمة عن عمليات التجزئة الرقمية لديها، "إنها قضية مستجدة في الوقت الذي تشهد فيه الشركات نموا حقيقيا في المبيعات عبر الإنترنت".

في أوروبا، تستهدف شركة إيكيا جعل مركبات توصيل كهربائية بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2025، وتحويل عمليات النقل لمسافات طويلة إلى القطارات والسفن بدلا من الشاحنات.

عمليات التوصيل في خمس من أكبر المدن التابعة لها -نيويورك، لوس أنجلوس، باريس، أمستردام، وشنغهاي- ستتم باستخدام مركبات كهربائية بالكامل بحلول العام المقبل.

درجة تعقيد المشكلة تعني "أنه لا يمكننا إصلاح أمر واحد فقط"، بحسب ما قال جوفينسيو مايزتو، كبير الإداريين الماليين في شركة إيكيا للتجزئة.

كما تعمل شركات الخدمات اللوجيستية لتوصيل الطرود أيضا على خفض بصمتها الكربونية. لدى شركة يو بي إس أكثر من عشرة آلاف مركبة تعمل بالكهرباء والوقود البديل، التي تشكل نحو 8 في المائة من أسطولها العالمي، وتقدم خدمة التوصيل باستخدام دراجات كهربائية في 30 مدينة.

في مستودع تسليم يقع شمال لندن، عملت شركة يو بي إس مع منشأة كهرباء محلية على إعداد شبكة ذكية لشحن وتشغيل 65 شاحنة كهربائية. قال بيتر هاريس، مدير وحدة الاستدامة في أوروبا لدى الشركة "نجرب كل هذه الأمور لتحديد المناسب هنا".

من جانبها، تعارض شركة أمازون الفكرة القائلة "إن عمليات التوصيل السريعة التي تقدمها هي أقل استدامة". قال متحدث رسمي "على الرغم من أنها فكرة غير بديهية، إلا أن أسرع عمليات التوصيل تتسبب في إطلاق انبعاثات أقل من الكربون، لأن تلك المنتجات تشحن من مراكز التوريد القريبة جدا من العميل".

أشار ثورستينرانج -مسؤول تنفيذي سابق في شركة أمازون ويعمل الآن لدى شركة بوست تاج المختصة بالخدمات اللوجيستية للميل الأخير- إلى أن إرسال الطرود إلى مراكز تسليم في المناطق الحضرية، "يضيف خطوة أخرى" للرحلة التي سيسلكها المنتج، في الوقت الذي ستستهلك فيه المستودعات الجديدة مزيدا من الكهرباء.

وقال "إنها ليست نتيجة حتمية أن تتمكن مراكز التسليم الحضرية من حل المشكلة".

في أيلول (سبتمبر) الماضي، وسط تزايد الضغوط التي يفرضها الموظفون لبذل مزيد من الجهود لمعالجة مشكلة الاحتباس الحراري، تعهدت شركة أمازون بالتوصل إلى نسبة الصفر الصافي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2040، وقالت "إن 80 في المائة من الطاقة الموجودة لديها ستأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2024"، كما وعدت أيضا بإضافة مائة ألف مركبة كهربائية إلى أسطولها.

لكن إليزا يو آن بان، وهي موظفة سابقة في شركة أمازون وعضو في جماعة الضغط "موظفو "أمازون" للعدالة المناخية"، قالت "إن إفصاح الشركة عن نسبة الانبعاثات ليس شفافا بما فيه الكفاية وليس مكتملا".

هذا يجعل من الصعب الحكم على مدى التقدم. وقالت "لا أحد يعلم، باستثناء الذين يعملون داخل الشركة".