الإجابة لدى المرؤوس



إذا أردت تقييم رئيس اسأل مرؤوسيه وليس رؤساءه. معظمنا يظهر احتراما وقدرا كبيرا لرئيسه، لكن ليس أغلبنا يقوم بذلك مع الموظفين الذين يعملون تحت إدارته.

من يتعامل بتواضع وحب وفروسية مع مرؤوسيه، سيجد أن الجميع يتفق على جدارته، بمن فيهم الرؤساء.

الموظفون هم من يساندونك ويدعمونك ويترجمون خططك إلى واقع. بل يزيد الأمر، فيبدأ العمل منهم وينتهي بهم.

القائد الحقيقي هو الذي يتولى التشجيع والمؤازرة، ويدفع مرؤوسيه دفعا نحو تحقيق النجاحات، بتمكينه لهم وثقته بهم ومروءته معهم.

نخطئ عندما نسأل رئيسا عن موظفه، اسأل الموظف عن رئيسه. هنا ستظهر لك قيمة هذا الرئيس ومزاياه.

فمن يتعامل بأناقة ورقي مع زميله هو الذي سيحظى بالتقدير والإعجاب والتميز.

فالموظف هو الوقود الحقيقي لمنظومة العمل. هو الذخيرة والعتاد. فمن يعتني بعدته وعتاده سيفوز في المعارك كلها.

هناك أربعة عناصر أراها جوهرية، وأنها هي التي تصنع القائد الحقيقي، وتصنع منظومة قائدة ومبدعة، من رؤساء ومرؤوسين.

وتتجلى في النقاط التالية:

ــ مهام ذات قيمة: عندما تعطي موظفك مهام نوعية بقيمة عالية، سيمنحك المجد. سيشعر بأثره وتأثيره، ويبذل قصارى جهده، ويبهرك ويبهرنا.

الشخص الذي تجعله من أساس اهتماماتك سيجعلك في صدر أولوياته. كلما اهتممت بزملائك اهتموا بك.

ــ تاج الثقة: امنح تاج الثقة لزملائك. من لا تثق به لن يثق بك. الثقة تشيع الحماس داخلنا. توقظ القوة الكامنة. تنهض بأفكارنا وتحولها إلى واقع ملموس ومحسوس ومثير للدهشة.

الثقة هي مفتاح الإنجازات والبطولات. تعبّد الأرض، وتمهّد الطريق، وتتوّجك بالانتصار.

ــ تطوير: طور زملاءك بالمهام النوعية على رأس العمل والتدريب خارجه. لا تقصر معهم لا في الابتسامة ولا في الفرص. الأبواب الجديدة والنوافذ المفتوحة تجعلهم يتنفسون فرحا وأملا.

كلما نال الموظف فرصا عديدة برع وأبدع وأسعدك.

يا صديقي، تذكر: لا تسأل رئيسا عن موظفه. اسأل الموظف عن رئيسه. فهو الذي يملك الإجابة الحقيقية الشافية.

إجابة لا تغلفها مساحيق ولا عمليات تجميل.

إجابة نابعة من الأعماق. من القلب. صادقة للغاية.