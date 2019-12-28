ارتفاع عملتى بيتكوين ولايتكوين .. ايثريوم تنخفض بنسبة 7 %

سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفر ارتفاعا منذ الساعة الخامسة من مساء الخميس لتصل قيمتها إلى 7215 دولارًا في الساعة 4:15 دقيقة مساءً في نيويورك ، وذلك وفقا لمؤشر الأسعار المجمع لوكالة بلومبرج للأنباء .

وارتفع سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 7.1 ليصل إلى 41 دولار حسب منصة بيتستامب للتعامل في العملات الرقمية المشفرة ومقرها لوكسمبورج .

ويقل سعرها الآن بنسبة 89 في المائة عن أعلى مستوى بلغته.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.6% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت مابين سبعة آلاف و68 دولارا وسبعة آلاف 253 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 63% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 18 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 511 دولارا.

وانخفضت عملة ايثريوم بنسبة 7 في المائة لتصل قيمتها إلى 125 دولار .