ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي التونسي بنحو 6.7 مليار دولار في ديسمبر

زادت احتياطات تونس من النقد الأجنبي لتبلغ أكثر من 19 مليار دينار (6.7 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر بما يسمح بتغطية 109 أيام من عمليات التوريد.

وكشف البنك المركزي التونسي بأن حجم احتياطات تونس من النقد الأجنبي زاد عن الحجم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ آنذاك 13 مليار دينار ليغطي 82 يوما فقط من التوريد.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفاضا في 2018 وحتى مطلع العام الحالي ليهبط إلى أقل من 80 يوما، لكنه شهد بعد ذلك تحسنا بشكل تدريجي.

وأرجع البنك هذا التحسن إلى تطور مداخيل قطاع السياحة إلى 5.4 مليار دينار حتى يوم 27 من الشهر الجاري، مقابل 4 مليارات دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بجانب تحسن إيرادات الشغل والبالغة 4.7 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار في .2018

غير أن هذاالتحسن يظل هشا ويحتاج إلى زيادة في نسق النمو، بحسب البنك المركزي.

وبلغت نسبة النمو 1.1 في المائة خلال النصف الأول من 2019 ،بحسب إحصائيات رسمية.

وكان البنك الدولي قد توقع استمرار هذه النسبة حتى نهاية 2019 مقابل 2.5في المائة في 2018 و2 في المائة عام .2017