دبي تسجل 6 % نموا في حجم التجارة الخارجية

أعلنت إمارة دبي أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً قوياً بنسبة 6 في المائة بإجمالي 1.02 تريليون درهم

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي :"لدينا ثقة كبيرة بقدرة قطاع التجارة الخارجية على مواصلة النمو خلال الفترات المقبلة، حيث تواصل فرق العمل الحكومية تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة لإحداث قفزة نوعية في التجارة الخارجية، وفي مقدمتها "خط دبي للحرير" الذي يتوج دور دبي كمركز إقليمي ومحور رئيس لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي ويدعم مكانة الإمارة كمقصد وممر لا غنى عنه للتجارة الإقليمية والدولية".

وتابع :"تطور دبي مشروعات للمشاركة بفعالية في تقدم التجارة الالكترونية إقليمياً وعالمياً من خلال إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية".

وأضاف ولي عهد دبي :"التميز الذي تحققه دبي في مستوى تطور تجارتها الخارجية يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية من مختلف أنواع البضائع، والتي تحرص الإمارة على توفيرها لشركائها التجاريين ضمن أكثر الأسواق العالمية تطوراً ".

وارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية بنحو 966 مليار درهم، حيث حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 118 مليار درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4 في المائة إلى 312 مليار درهم وقيمة الواردات بنسبة 3 في المائة إلى 589 مليار درهم.

وسجلت دبي نمواً في كمية البضائع بنسبة 22 في المائة ليصل وزنها إلى 83 مليون طن مقابل 68 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2018، وسجل حجم إعادة التصدير قفزة قياسية محققاً نسبة نمو بلغت 48 في المائة ليصل وزن بضائع إعادة التصدير إلى 13 مليون طن، كما قفز حجم الصادرات بنسبة 47 في المائة، ليصل وزن بضائع الصادرات إلى 14 مليون طن وارتفع حجم الواردات 13 في المائة ليصل وزن بضائع الواردات إلى 56 مليون طن.

وتصدرت الصين مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين عالمياً حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 109 مليارات درهم محققة نمو بنسبة 6 في المائة، ما يعكس مدى التقدم المتصاعد الذي تحققه دبي في دورها الدولي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة مع الصين، يعزز نجاح مشروع "الحزام والطريق" لربطها بالأسواق العالمية.

وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني، حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 100 مليار درهم بنمو يبلغ 16 في المائة ، وحلت الولايات المتحدة الامريكية في مركز الشريك التجاري الثالث، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 57 مليار درهم، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع، وبلغت قيمة التجارة معها 47 مليار درهم ، ثم المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والخامس عالمياً ،وبلغت قيمة التجارة مع المملكة نحو 42 مليار درهم.

وتصدَّر الذهب مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية ليسجل نحو 129 مليار درهم بنسبة نمو 17 في المائة ، وبلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف 119 مليار درهم بنمو يبلغ 7 في المائة، تلتها المجوهرات بقيمة 85 مليار درهم ، فيما بلغت قيمة التجارة بالزيوت النفطية 68 مليار درهم، وقيمة التجارة بالألماس 63 مليار درهم، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والمجوهرات والألماس نحو 276 مليار درهم بنمو 7 في المائة .