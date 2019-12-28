"يورونكست" تجري محادثات للاستحواذ على البورصة الإسبانية

كشف ستيفان بوجناه، الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست"، أكبر شركة لتشغيل البورصات في أوروبا، عن محادثات جارية مع شركة "بي إم إي" القائمة على تشغيل البورصة الإسبانية، قد تقود إلى صفقة اندماج بينهما.

وقال بوجناه في مقابلة مع صحيفة "إكسبرسو" الاسبوعية في البرتغال في عددها الصادر اليوم السبت، إن "يورونكست" قدمت سيناريو اندماج بين الجانبين، ولكنها لم تتقدم بمقترح رسمي لـ "بي إم إي".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، عن بوجناه القول إن "بي إم إي" ستكون ملائمة تماما للنموذج الفيدرالي غير المركزي لأسواق المال الذي تتبناه "يورونكست"، التي يقع مقرها في أمستردام بهولندا.

ولم يعلق بوجناه على ما إذا كان يعتقد أن قيمة عرض مجموعة "سيكس جروب" SIX Group السويسرية للأوراق المالية للاستحواذ على "بي إم إي" مرتفعة للغاية.

يشار إلى أنه وفقا للقانون الإسباني، يحق لـ "يورونكست" التقدم بعرض استحواذ على "بي إم إي" في أي وقت، وبشرط أن يكون قبل خمسة أيام من انتهاء فترة السماح الخاصة بعرض المجموعة السويسرية.

وفي نفس الوقت، قال بوجناه إنه لا يعلم ما إذا كانت "يورونكست" ستسعى إلى عمليات استحواذ جديدة خلال عام .2020