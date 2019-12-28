تطوير روبوت متحرك لشحن السيارات الكهربائية

طورت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاجن" روبوتا ذاتي الشحن، أحدث ثورة في عالم شحن السيارات الكهربائية.

وكشفت الشركة، عبر حسابها الرسمي في موقع "يوتيوب"، عن الروبوت المتحرك المحمول الجديد، موضحة أن هذا المفهوم يمكن أن يحل محل نقاط الشحن في مواقف السيارات في المستقبل، ما يحول فعليا أي نقطة توقف للسيارات إلى نقطة شحن السيارة الكهربائية.

وأعلنت الشركة أن النظام الجديد يتكون من عنصرين رئيسين، روبوت شحن مستقل صغير الحجم وجهاز تخزين الطاقة. وأشارت إلى أن الروبوت يمكنه التجول تلقائيا حول موقف السيارات، ويبحث عن السيارات الكهربائية لشحنها، عند العثور على سيارة منخفضة الشحن بشكل مناسب.

ويتم تزويده بمجموعة من الماسحات الضوئية التي تعمل بالليزر والكاميرات وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية التي تسمح له بتجنب العوائق والسيارات والمشاة في موقف السيارات.

وأعلنت شركة فولكسفاجن أنها ستسرع وتيرة خططها لإنتاج وبيع السيارات الكهربائية.

وذكرت، أنها تستهدف في الوقت الحالي إنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2023، قبل عامين من الموعد الذي كانت حددته للوصول لهذا العدد.

وتريد "فولكسفاجن" أن تصبح من كبرى الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، لكنها تواجه منافسة قوية من شركات أخرى سبقتها إلى هذا المجال، مثل تسلا الأمريكية.

وتعتزم استثمار 11 مليار يورو حتى 2024 لتطوير سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الرئيسة، علاوة على 33 مليار يورو لتطوير سيارات تحت العلامات التجارية الأخرى التابعة لها.