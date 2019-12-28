الهلال .. عودة سالم وغياب 2

فيما غاب الثنائي السوري عمر خربين، وحسن كادش لاعبا فريق الهلال لكرة القدم، عن التدريبات أمس نظير تعرضهما للإصابة في الفخذ خلال نزال الحزم 1/1 في الجولة الـ13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عاد سالم الدوسري وشارك فيها بعد تعافيه من التهاب الركبة.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قد استبعد الدوسري من حساباته أمام الحزم بعد أن لازم العيادة الطبية جراء إصابته في الركبة.

واستهل لوشيسكو التدريب بتدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يخضع اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الحزم لتطبيق عديد من الجمل التكتيكية، ومن ثم اختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وتقرر أن يؤدي الفريق تدريبا مغلقا عصرا استعدادا لمواجهة العدالة الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة.