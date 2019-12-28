فيريرا: سنكسر الحاجز بالاتحاد

وصف البلجيكي يانيك فيريرا مدرب فريق الفتح لكرة القدم، مواجهة الاتحاد اليوم في الجولة الـ13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالقوية مضيفا، "عملنا خلال الأسبوع الحالي بشكل كبير وسط معنويات مرتفعة بعد الفوز الماضي الذي تحقق أمام الحزم 2 / 1، ونسعى إلى مواصلة الانتصارات رغم تعرض اثنين من اللاعبين لوعكتين صحيتين مفاجئتين".

وعن تحقيق نتائج إيجابية حينما يلعب الفتح في الأحساء وعكس ذلك خارجها، قال "لا يوجد تفسير واضح لذلك على الرغم من أن استعدادات الفريق لا تختلف إلا أننا كنا محظوظين لكسب المباريات التي تقام على أرضنا، وأتمنى أن نكسر هذا الحاجز بداية من هذه المباراة التي تلعب في جدة".