فيتوريا لـ «آدم»: أحتاجك في السوبر

فضل البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، عدم إشراك المهاجم عبدالفتاح آدم أمام الفيحاء اليوم في الجولة الـ13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حتى لا يفقده أمام التعاون في كأس السوبر السعودي السبت المقبل.

والتقى فيتوريا بآدم وأبلغه أنه رغم جاهزيته وإمكانية مشاركته أمام الفيحاء، لكن لن يكون ذلك ممكنا، وقال له حرفيا "احتاجك في السوبر"، في إشارة إلى الاعتماد عليه في مباراة التعاون المقبلة.

وكان آدم قد خاض بعد رحلة طويلة من العلاج أول مباراة أمام التعاون 2 / 1 فريقه السابق وخلالها تمكن من تسجيل هدف الفوز، إلا أنه شعر بآلام في العضلة غيبته عن التدريبات وكذلك مباراة العدالة 3 / 0، لكنه تعافى حاليا وظل يتدرب بشكل طبيعي، إلا أن فيتوريا فضل منحه وقتا أكبر للتعافي تماما ومزيدا من الراحة. من ناحية أخرى دخل اللاعب عبدالعزيز الجبرين التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانيها.