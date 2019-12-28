ديوجو قد يعوض العويس

أوضحت المصادر، أن السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، طلب التعاقد مع حارس مرمى من خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يؤمن به خياراته في ظل ازدحام أجندة فريقه في الموسم الحالي، قبل أن تتحرك الإدارة في اتجاه كسب توقيع البرازيلي ديوجو سيلفا، لاعب نادي سيارا البرازيلي، بالسؤال عن القيمة المالية المطلوبة لانتقاله بالرغم من أن عددا من الأندية الأخرى ترغب في كسب خدماته من بينها أورلاندو سيتي، وشيكاغو فاير الأمريكيان، وبويبلا المكسيكي. وتبلغ القيمة السوقية لديوجو، 500 ألف يورو، علما بأن عقده مع سيارا، يمتد حتى 31 أيار (مايو) المقبل. وسيمتد غياب محمد العويس حارس الأهلي، الذي سيعتمد على قناع طبي في وجهه لأسبوعين إضافيين، بعد الجراحة التي خضع لها في وجهه إثر الكسر الذي تعرض له في عظمة الوجه خلال لقاء الفيصلي 3 /1، ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد احتكاكه مع المهاجم البرازيلي ويليام في الدقيقة 20 حيث لم يتمكن على أثرها من تكملة اللقاء ليتم نقله بالإسعاف إلى أحد المستشفيات.

ميدانيا، رفض جروس، إرهاق اللاعبين في الحصة التدريبية الأخيرة قبل نزال اليوم أمام الشباب، بعد أن طالبهم بإجراء تدريبات خفيفة قبل التوجه إلى المطار استعدادا للسفر إلى الرياض. وكان المران الذي استمر لـ45 دقيقة قد ركز من خلاله جروس، على الإحماء وبعض الجمل الفنية التي اشتملت على خطة المباراة.