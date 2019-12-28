الحربي: ديربي عسير بـ 6 نقاط

أوضح عبدالعال الحربي، نائب رئيس نادي أبها، أن ديربي عسير، بين فريقه وضمك، ضمن المرحلة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سيمضي بهدوء وقال لـ"الاقتصادية"، المواجهة تجمع بين ناديين من المنطقة نفسها، المباراة لا تعدو كونها ثلاث نقاط، الأكثر هدوءا وتركيزا في الملعب سيحصل عليها".

وتابع "مباراة اليوم ستكون أول ديربي في دوري المحترفين، والتنافس بين الناديين أقل حدة وتوترا من الديربيات الأخرى في السعودية، لأنه في العادة يمضي بهدوء على النقيض من بقية اللقاءات المشابهة، حيث يتبعها كثير من الضجيج قبل وبعد المباراة".

وزاد، "المكافآت المالية للديربي لا تختلف عن المباريات الأخرى، إذ نطبق اللوائح الداخلية للنادي حسب الموجود بها"، مكملا، "الفريق انتظم في معسكره المغلق قبل 42 ساعة من اللقاء، اللاعبون يعلمون بأن التحدي يساوي ست نقاط، لذا سيحرصون على تقديم الأفضل".