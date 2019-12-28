الحمود: «حزم» الكبار .. قيد الدراسة

أكد سلطان الحمود أمين عام نادي الحزم أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني دانيال أيسايلا بجانب إدارة كرة القدم يبحثون عن الأسباب الحقيقة وراء ما يقدمه الفريق أمام الفرق التي تماثله في المستوى والترتيب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والفرق الكبيرة كالهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد.

وقال "تذبذب نتائج الحزم بتقديمه مستويات قوية وتحقيقه نتائج جيدة أمام الكبار آخرها التعادل مع الهلال 1/1 في الجولة الـ13، وقبلها النصر 2 / 0، الأهلي 2/ 1، والاتحاد 2 / 1، ومن أصل أربع مباريات بـ(12 نقطة) كسب عشر نقاط، أي فقد نقطتين فقط، وفي المقابل خسر 11 نقطة من أصل (12 نقطة) أمام الفرق المماثلة والقريبة في المستوى والمركز، وهذا من الأشياء التي حرص الجهازان الفني والإداري على دراستها ومعرفة الأسباب ومن ثم معالجتها".

وأضاف "مباراة الهلال شاهدة على كلامي، فبطل آسيا ورابع العالم، قدم للرس بقوة وزخم إعلامي كبير، وتبعه جمهور من كل مكان، وقابل الحزم القادم من أربع مباريات بثلاث هزائم وتعادل، مع ذلك قدم مستوى جيدا كاد من خلاله أن يقتنص النقاط كاملة ولولا عدم التوفيق وبعض الأخطاء التحكيمية خاصة في الربع الأخير، وهناك مخالفات للحزم لم تحتسب، والحكم الحنفوش تهاون في بعض الاحتكاكات القوية على لاعبينا، ما أدى إلى ظهور مناوشات بين بعض لاعبي الفريقين بعد صافرة الحكم".

وزاد، "بينما هناك أخطاء للهلال احتسبها غير صحيحة وهي احتكاكات تنافسية على الكرة، ما أثر على نتيجة المباراة، وفي المجمل قدم الحزم مباراة جيدة، بينما الهلال ظهر بمستوى ضعيف اصطدم بحماس لاعبي الحزم وخطة مدربه المتقنة التي حرصت على تأمين المنتصف واللعب على الأطراف في حال الهجمة المرتدة".