8.9 مليار ريال إيرادات شركات التأمين في 3 أشهر .. 86 % «صحي» و«مركبات»

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب فيها في قطاع التأمين بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث 2019، لتبلغ نحو 8.88 مليار ريال، مقارنة بـ8.66 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018، استحوذ قطاعا التأمين الصحي والمركبات على نحو 85.7 في المائة.

وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية لشركات التأمين وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، استحوذ التأمين "الصحي" على 65.7 في المائة من قيمة إجمالي الأقساط المكتتب فيها في الربع الثالث بنحو 5.8 مليار ريال.

فيما استحوذ تأمين "المركبات" على نسبة 20 في المائة "كأدنى نسبة منذ الربع الثالث 2012"، بنحو 1.775 مليار ريال "كأدنى قيمة منذ الربع الثالث 2014".

فيما جاء ثالثا نشاط تأمين "الممتلكات" بنسبة استحواذ قدرها 4.4 في المائة، ورابعا نشاط "الحماية والادخار" بنسبة 2.5 في المائة، في حين حل خامسا التأمين "البحري" بنسبة 2.3 في المائة.

وفيما يتعلق بأقساط التأمين المكتتب فيها لنشاط التأمين البحري، سجلت نموا نسبته 58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018 لتبلغ نحو 200.48 مليون ريال في الربع الثالث 2019 مقارنة بـ126.87 مليون ريال في الفترة نفسها من 2018. وبلغت قيمة إجمالي الأقساط المكتتب فيها للنشاط أعلى مستوى ربعي منذ الربع الأول 2017 البالغة خلاله 204.22 مليون ريال.

وسادسا حل تأمين "الحوادث والمسؤوليات" بـ2.0 في المائة، يليه التأمين "الهندسي" بنسبة 1.6 في المائة، والثامن النشاطات الأخرى بنسبة 0.9 في المائة، وتاسعا تأمين "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة، وعاشرا وأخيرا تأمين الطيران بنسبة 0.1 في المائة.

وسجلت شركات قطاع التأمين نموا في صافي نتائج أعمالها للربع الثالث "أرباحا قبل الزكاة"، بلغت 389.6 مليون ريال، تعد أعلى أرباح فصلية منذ الربع الثاني من عام 2018 البالغة حينها 461.6 مليون ريال.

وعند مقارنة نتائج أعمال شركات قطاع التأمين للربع الثالث 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، سجلت نموا نسبته 10.5 في المائة بما يعادل 37.1 مليون ريال حيث كانت تبلغ 352.5 مليون ريال.

وفيما يخص نتائج أعمال شركات قطاع التأمين كل على حدة، سجلت 19 شركة من 32 شركة أرباحا قبل الزكاة خلال الربع الثالث مقابل تسجيل 13 شركة خسائر.



*وحدة التقارير الاقتصادية