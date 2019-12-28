إصدار 613 وكالة تجارية خلال 11 شهرا .. والصدارة بعد السعودية صينية وأمريكية

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر 613 وكالة تجارية تشمل أربعة أنواع أغلبها لوكالات التوزيع لدول من عدة قارات، بعد إصدار 703 وكالات خلال 2018.

وكشفت الوزارة لـ"الاقتصادية"، أن السعودية تصدرت قائمة أعلى الجنسيات في إصدار الوكالات التجارية، تلتها الصين ثم أمريكا.

وتتنوع الوكالات التجارية بين وكالة تجارية ووكالة توزيع ووكالة خدمات ووكالة عقد داخلي من عدة جنسيات، منها ألمانيا والصين الشعبية وإيطاليا.

وفيما يتعلق بالسجلات المصدرة لقطاع التجزئة، قالت الوزارة "إن عددها بلغ خلال العام 2019 نحو 59834 سجلا، مقابل 54901 سجل في العام الماضي، بارتفاع 9 في المائة".

وفقا لأنظمة الوزارة، تمكن خدمة إصدار السجل التجاري العميل من إصدار سجل تجاري إلكترونيا والموافقة عليه من قبل الموظف المختص إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة.

ويصل الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل مثل الهاتف الجوال، إضافة إلى بعض الخدمات الاستعلامية التي تساعد على معرفة حالة طلبه من دون مراجعة مبنى الوزارة.

ويتم من خلال خدمة "الاستفسار عن حالة سجل تجاري"، الاستعلام عن حالة وتاريخ الانتهاء للسجل التجاري "منته - ملغى - قائم"، وإظهار تاريخ الانتهاء، وبالتالي التحقق من صحة وحالة أي سجل تجاري إلكترونيا، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة والاستفسار عن ذلك.