44.7 % من الشباب السعودي يدخرون من رواتبهم .. ودعم 55 % من رواد الأعمال ماليا

يدخر 44.71 في المائة من الشباب السعودي البالغة أعمارهم من 15 إلى 34 عاما جزءا من دخلهم، معززين ثقافة الادخار، مقابل عدم ادخار 55.29 في المائة.

بحسب مسح رسمي يختص بتنمية الشباب السعودي، استفاد 55.13 في المائة من الشباب أصحاب العمل خلال الفترة العمرية نفسها، الذين تواصلوا مع الجهات التمويلية من برامج الدعم التي تقدمها هذه المؤسسات.

في حين لم يستفد 44.87 في المائة من برامج الدعم، لأسباب شملت عدم الموافقة على الشروط المطلوبة للحصول على الدعم بنسبة 24.26 في المائة.

كما نال الرفض بسبب "تشبع السوق" نسبة 9.77 في المائة، فيما حصد بند "المشروع لم يكن مقنعا من حيث الجدوى الاقتصادية" نسبة 5.80 في المائة، بخلاف المخاطر التي يحملها المشروع التي جاءت بنسبة 5.04 من إجمالي المتقدمين.

وأكد المسح الذي بلغ حجم عينته 1126 فردا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور فيه 64 في المائة والإناث 36 في المائة، أن 54.12 في المائة من الشباب المشتغلين لم يواجهوا أي صعوبات أثناء العمل الحالي أو السابق، في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس 54.67 في المائة من الذكور، و51.47 في المائة من الإناث.

وأشارت إلى أن 52 في المائة من الشباب المشتغلين في المملكة وجدوا أعمالهم عن طريق البحث الشخصي، فيما مثلت الطرق الحديثة في إيجاد العمل 47.55 في المائة موزعين بين برامج التوظيف التي احتلت 27.53 في المائة، ومواقع عرض الوظائف على الإنترنت بنسبة 12.80 في المائة، وطرق أخرى بنسبة 7.22 في المائة.

وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98.43 في المائة بلغت نسبة الذكور منهم 98.63 في المائة، ونسبة الإناث 98.22 في المائة، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثرت شبكات التواصل الاجتماعي في علاقاتهم الاجتماعية 35.83 في المائة بلغت نسبة الذكور منهم 36.81 في المائة ونسبة الإناث 34.80 في المائة.

كما بلغت نسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية 19.21 في المائة نسبة الذكور منهم 23.17 في المائة، ونسبة الإناث 15.09 في المائة.

يذكر أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من 0 - 34 عاما من إجمالي السكان تبلغ 67.02 في المائة.