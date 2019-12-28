"داو جونز" ينتزع مستوى قياسي.. و"ناسداك" يتراجع بعد موجة من المكاسب

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغير يذكر اليوم وقطع ناسداك موجة مكاسب دامت لـ 11 جلسة بعد أداء ضعيف بعض الشيء أواخر المعاملات، لكن داو نجح في انتزاع مستوى قياسي جديد وذلك مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس بعد صعود قوي في أواخر السنة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.53 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة ليصل إلى 28644.92 نقطة، وارتفع ستاندرد اند بورز 0.07 نقطة مسجلا 3239.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 15.77 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 9006.62 نقطة، وفقا لـ"رويترز.