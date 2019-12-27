"بيتكوين" تتراجع إلى  7185 دولار.. و"لايتكوين" تصعد 1.3%

انخفضت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2%، ليصل سعرها إلى 7185 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبور.

وذكرت، اليوم، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 1.3 % إلى 41 دولارا، وفقا لمنصة بيتستامب ، وهي تقل حاليا بنسبة 89% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولارا. وارتفعت حتى الآن بنسبة 38% خلال العام الجاري.

وانخفض سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 1.1% إلى 19 سنتا، كما انخفض سعر عملة إثريوم بنسبة 1% إلى 125 دولارا.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.6% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 7068 دولارا و 7253 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 63% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 18 ديسمبر 2017 وبلغ 19511 دولارا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.