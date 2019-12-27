الأسهم الأوروبية تختم أسبوع العطلات على مرتفعات قياسية جديدة

اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعا اختصرته العطلات عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم مع تدعم فرص تحسن النمو العالمي بفضل آمال قرب توقيع اتفاق تجارة أمريكي صيني، فضلا عن أحدث جرعة من البيانات الصينية القوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حوالي 0.2 في المائة مع عودة المستثمرين من عطلات عيد الميلاد لتستقبلهم تصريحات من بكين بأنها على تواصل وثيق مع واشنطن بخصوص اتفاقهما الأولي، وذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مراسم توقيع رسمية.

والمؤشر القياسي مرتفع أكثر من 24 في المائة منذ بداية 2019 ويتجه صوب أفضل أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية بفضل اتفاق تجارة المرحلة 1 والآمال في خروج بريطاني سلس من الاتحاد الأوروبي.

وقال كريس بايلي، محلل الأسواق الأوروبية لدى شركة رايموند جونز، "في 2020، سنرى مستوى أعلى من الثقة حيال (اتفاق التجارة والخروج البريطاني)."

وتدعمت المعنويات الإيجابية ببيانات اقتصادية صدرت اليوم أظهرت ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة خلال ثمانية أشهر في نوفمبر.

وعلى صعيد قطاعات الأسهم الأوروبية، سجلت الخدمات المالية والسلع والخدمات الصناعية والكيماويات والرعاية الصحية مستويات قياسية مرتفعة خلال المعاملات.

وزاد مؤشر قطاع التعدين الحساس للتجارة 0.7 في المائة اليوم.

وارتفع مؤشر الأسهم الألمانية الغني بشركات التصدير 0.3 في المائة في حين صعد مؤشر الأسهم القيادية في بريطانيا للجلسة الحادية عشرة على التوالي.