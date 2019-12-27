النحاس يواصل مكاسبه الأسبوعية في أطول مسيرة ارتفاع منذ 2017

سجل معدن النحاس اليوم مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في بورصة لندن في أطول مسيرة له منذ أكثر من عامين، وسط تفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين واحتمال خفض الإنتاج من جانب منشآت صينية للصهر .

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن مسؤولين من كبرى مصانع الدولة الآسيوية اجتمعوا واتفقوا على أنه يتعين عليهم خفض الإنتاج بعد تراجع الأرباح، ومع ذلك، لم يتم التوصل لإجماع بشأن حجم ذلك الخفض.

كما ساعد على ارتفاع أسعار النحاس حدوث تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الصينية.

وانخفض النيكل بأعلى وتيرة من بين المعادن الصناعية، مسجلا خسارة أسبوعية بعدما اتسع الخصم على السداد النقدي مقابل العقود لمدة ثلاثة أشهر، ما يشير إلى وجود معروض كبير.