الأسهم الأمريكية ترتفع عند بداية تداولها وسط تفاؤل المستثمرين

فتحت الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي مرتفع جديد، مع تدعم ثقة المستثمرين قبيل العام الجديد بفضل حالة التفاؤل حيال العلاقات التجارية الأمريكية الصينية وتحسن الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 53.95 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة ليصل إلى 28675.34 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.32 نقطة أو 0.23 في المائة مسجلا 3247.23 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.08 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 9049.47 نقطة.