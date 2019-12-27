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"هيئة الترفيه": لم نرخص بفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم في الرياض ، والذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي .
وتؤكد الهيئة أنه قد تم منع المنظم والرفع لأمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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