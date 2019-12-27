رئيسة المفوضية الأوروبية قلقة إزاء مشاركة "هواوي" في شبكات الجيل الخامس

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن قلقها إزاء مشاركة شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات في توسيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات الخلوية.

وقالت السياسية الألمانية في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت في إشارة إلى قانون صيني يلزم إدلاء الشركات والمواطنين بمعلومات للأجهزة الاستخباراتية الصينية: "عندما يكون هناك خطورة من التجسس على بيانات مواطنين أو شركات بسبب هذا القانون، فلا يمكننا قبول ذلك".

وأكدت فون دير لاين أن البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والسادس من الاتصالات الخلوية تعتبر "تكنولوجيا محورية حساسة لتدفق بيانات آمن في أوروبا"، موضحة أن المفوضية الأوروبية تعتزم طرح مقترحات لمعايير أوروبية لتأسيس هذه الشبكات، وقالت: "أحد هذه المعايير يجب أن يضمن أن الشركات، التي ستمدنا بهذه التكنولوجيات بالغة الحساسية، مستقلة وغير مجبرة من حكوماتها على نقل بيانات".

تجدر الإشارة إلى أن هناك مطالب داخلية وخارجية بأن تستبعد الحكومة الألمانية شركة "هواوي" الصينية من تطوير شبكة الجيل الخامس للاتصالات الخلوية في ألمانيا، للحيلولة دون أي أنشطة تجسسية محتملة من بكين.