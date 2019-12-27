الصين تجري تجربة إطلاق صاروخ "لونج مارش" إلى الفضاء

من المتوقع أن تجري الصين اليوم الجمعة تجربة إطلاق أقوى صاروخ في البلاد، فيما يعتبر على نطاق واسع اختبارا جوهريا للأفاق المستقبلية لبرنامج الفضاء الصيني.

وستكون عملية إطلاق صاروخ "لونج مارش 5" اليوم هي الثالثة لصاروخ من هذا الطراز، في أعقاب تجربة إطلاق ناجحة، ولكن مخيبة للأمال في عام 2016، ومحاولة فاشلة في عام .2017

وفي حال إجراء ونجاح تجربة اليوم، من شأنها أن تمهد الطريق أمام إرسال بعثات مستقبلية إلى القمر والمريخ وكذلك تجربة إطلاق رحلة مأهولة. ومن المقرر إطلاق الصاروخ في وقت لاحق مساء اليوم الجمعة من قاعدة الإطلاق "وينتشانج سبيس كرافت" في إقليم هاينان الإستوائي الصيني.

ومن المتوقع أيضا أن يساعد الصاروخ الصين في تحقيق هدفها بأن يكون لها محطة فضائية في المدار بحلول 2020، وهي "مكون أساسي" في الأهداف الاستكشافية الفضائية للصين مستقبلا، خارج المدار المنخفض القريب من الأرض، بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية.

وأعلنت الصين اليوم أنها كانت أطلقت قمرين اصطناعيين جديدين إلى المدار يوم الاثنين الماضي ليكونا بمثابة الأساس لنظام الملاحة "ديدو3-" الخاص بها وهو بديل محلي لنظامي تحديد المواقع العالمي المملوك للولايات المتحدة، وجاليليو الأوروبي.