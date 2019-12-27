ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية في نوفمبر 5.4 %

قال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الجمعة إن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت في نوفمبر 5.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 593.9 مليار يوان (84.93 مليار دولار).

يأتي ذلك مقارنة مع انخفاض 9.9 بالمئة في أكتوبر، وهو أكبر تراجع منذ الفترة بين يناير وفبراير .

وفي الفترة بين يناير ونوفمبر ، تراجعت الأرباح 2.1 بالمئة مقارنة بها قبل عام إلى 5.61 تريليون يوان مقارنة مع هبوط بنسبة 2.9 بالمئة في أول عشرة أشهر من 2019.

وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.3 بالمئة بنهاية نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع نفس الفترة قبل عام مقابل ارتفاع 4.9 بالمئة بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

وتغطى البيانات الشركات التي تحقق ما يزيد عن 20 مليون يوان إيرادات سنوية من عملياتها الأساسية.