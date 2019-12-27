أسهم أوروبا ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الجمعة، في الوقت الذي يظل فيه المستثمرون متفائلين بشأن تحسن الاقتصاد العالمي بعد مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين ومؤشرات تزداد قوة بشأن توقيع اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش. وبلغ المؤشر حاليا مستوى قياسيا مرتفعا لثلاث جلسات على التوالي في أسبوع قصير بسبب عطلة.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر تشرين الثاني. ويُضاف النبأ إلى موجة ارتفاع أوسع نطاقا، تلقى الدعم من اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين وآمال بخروج أكثر سلاسة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت بكين هذا الأسبوع إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن اتفاق المرحلة واحد بين البلدين، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقامة حفل توقيع رسمي.
ومن المتوقع على نطاق واسع توقيع الاتفاق في مطلع يناير.
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